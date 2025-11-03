AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico

El esperado show de AC/DC en Buenos Aires ya tiene fecha confirmada, y la noticia reactivó el entusiasmo de miles de fanáticas y fanáticos del rock. La banda australiana regresa el 23 de marzo de 2026 en el Estadio River Plate, en el marco de su “Power Up Tour”, una gira que recorre los estadios más importantes del continente. La confirmación oficial fue recibida con mucha emoción.

Un anuncio que sacudió a Argentina La noticia del regreso no tardó en hacerse tendencia en redes y medios especializados. AC/DC mantiene una relación histórica con el público argentino, capaz de llenar estadios en cuestión de horas. Para muchos, se trata de una de las bandas que definió el sonido y la cultura rock que marcó décadas. La última presentación en River Plate quedó grabada en la memoria colectiva por su potencia escénica, su energía en vivo y el fanatismo que perdura.

En 2003, el grupo fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando una trayectoria que supera los 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. La expectativa para esta nueva presentación no es menor: se anticipan largas filas, colapso digital y una noche que promete ser inolvidable.

Cómo y cuándo conseguir entradas para el show Las entradas para el esperado show saldrán a la venta el viernes 7 de noviembre a las 10:00 horas, exclusivamente a través de allaccess.com.ar, donde estará habilitada la fila virtual oficial. Se recomienda ingresar con anticipación, ya que suele registrarse una alta demanda desde los primeros minutos. El sistema aplicará un orden de ingreso progresivo, por lo que no es necesario refrescar constantemente. Se espera que las localidades se agoten rápidamente, tal como ocurrió en visitas anteriores.

image Vuelve AC/DC a la Argentina, uno de los show más esperados Una historia que sigue viva AC/DC ofreció su primer concierto en 1973 y, desde entonces, construyó una identidad basada en el sonido crudo, la guitarra inolvidable de Angus Young y la potencia vocal que marcó a varias etapas de la banda. Back In Black continúa siendo uno de los discos más vendidos en la historia de la música. La nueva visita a Argentina reafirma un vínculo que trasciende modas y generaciones, reuniendo a quienes crecieron con el rock como forma de expresión y resistencia cultural.

