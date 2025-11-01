Se terminó el amor: Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no están juntos

Lo que comenzó como un fuerte rumor en redes sociales, se confirmó: Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su relación . La noticia sorprendió a fanáticos de todo el mundo. A continuación, te contamos todos los detalles de esta sorpresiva separación.

La ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal fue confirmada por Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram. " Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona ", explicó la conductora de SQP, señalando que la distancia habría sido un factor clave en la decisión de la pareja.

Cultura al aire libre Shows al aire libre en el Paseo Peatonal Sarmiento: así será la agenda de los "Sábados Sorprendentes"

Sigue la polémica Wanda Nara explotó en redes y fulminó a la China Suárez con un feroz posteo

Según Latorre, la separación se dio luego del regreso de Nicki a la capital argentina tras su estadía en Europa. Sin embargo, aclaró que todo ocurrió en buenos términos y que aún podrían reconsiderar la relación : "Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto".

La panelista agregó que la pareja intentó mantener la ruptura en privado, aunque no explicó los motivos: " No sé por qué no querían que se sepa ".

Por su parte, Lamine Yamal confirmó públicamente la separación. "No estamos juntos", declaró el jugador a un medio, despejando cualquier duda sobre su situación actual. Además, enfatizó que la decisión no estuvo vinculada a ninguna infidelidad: "Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación". / A24 y sport

Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.