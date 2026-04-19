Nicki Nicole sorprendió en el recital de Tini en Rosario y protagonizaron un emotivo momento

En un gesto de complicidad y afecto, le dijo a Tini: "Esta es mi ciudad, esta es tu casa, la gente acá te adora".

En el marco de su gira internacional Futttura, Tini Stoessel llegó a Rosario y ofreció un espectáculo de alto impacto ante más de 30 mil personas en el Estadio Marcelo Bielsa. La presentación formó parte de un recorrido que incluyó Chile, Córdoba y Tucumán. Estuvo acompañada de varios artistas, entre ellos, Nicki Nicole , con quien compartió un emotivo momento .

Con una puesta en escena de nivel internacional y un estadio colmado, la cantante repasó las distintas etapas de su carrera: desde sus inicios en Violetta hasta su consolidación como estrella pop. Sin embargo, el recital trascendió lo musical y se convirtió en un verdadero encuentro emocional con su público , marcado por la cercanía, la sensibilidad y un vínculo constante con sus fanáticos.

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Uno de los puntos más destacados de la noche fue la presencia de importantes invitados que elevaron la energía del show. La Joaqui se sumó al segmento de RKT, mientras que La T y La M aportaron su impronta cumbiera. La emoción también tuvo su lugar con Maxi Espíndola , en una velada que combinó fiesta y sentimiento.

No obstante, todas las miradas estaban puestas en una aparición muy esperada: la de Nicki Nicole , quien jugaba de local. Su nombre ya resonaba entre el público incluso antes de que comenzara el espectáculo, y cuando finalmente subió al escenario, el estadio estalló.

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la presencia de importantes invitados que elevaron la energía del show, entre ellos, la Joaqui

El momento más emotivo junto a Nicki Nicole

"Rosario, estamos en su casa el día de hoy. Fuerte el aplauso para Nicki Nicole", anunció Tini, desatando la ovación del público.

La artista rosarina apareció con un look oversize en rojo y negro, en clara alusión a su amor por Newell’s. "Rosario, muchas gracias", expresó, visiblemente emocionada. Luego, en un gesto de complicidad y afecto, le dijo a Tini: "Esta es mi ciudad, esta es tu casa, la gente acá te adora".

Tini Stoessel.png Tini Stoessel llegó a Rosario y ofreció un espectáculo de alto impacto ante más de 30 mil personas en el Estadio Marcelo Bielsa

Ambas cantantes compartieron uno de los momentos más íntimos de la noche al interpretar "Plegarias" y "Carne y hueso", sentadas al borde del escenario. La escena, cargada de sensibilidad, destacó por la calidez de sus voces y la conexión genuina entre ellas y el público.

Un cierre a pura fiesta y conexión con el público

El tramo final del show estuvo marcado por la energía festiva, con canciones como "Dos amantes", "36 vidas", "Bar" y "La Triple T", que hicieron vibrar al estadio entre saltos, baile y una comunión total con la audiencia.

Entre palabras de agradecimiento, gestos de cariño y una puesta dinámica, Tini cerró una noche que lo tuvo todo. Del otro lado, el público rosarino respondió con emoción, acompañando cada momento entre lágrimas, sonrisas y abrazos.

El recital dejó en claro que, más allá del despliegue escénico y el repertorio, el verdadero protagonista fue el vínculo profundo entre la artista y sus fanáticos.