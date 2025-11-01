Wanda Nara explotó en redes y fulminó a la China Suárez con un feroz posteo

Por Sitio Andino MuchoShow







A través de sus redes sociales, Wanda Nara volvió a lanzar duras palabras hacia Mauro Icardi y, en especial, contra la China Suárez. En esta nota, te contamos cuál fue el mensaje que encendió nuevamente la polémica entre los tres protagonistas.

Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez en su último posteo A pocas horas de los nuevos cruces mediáticos por el lujoso regalo (bolso de Louis Vuitton rosado) que Mauro Icardi le hizo a su pareja, Wanda Nara volvió a expresarse en redes sociales con un fuerte descargo. La conductora de MasterChef publicó una serie de historias en las que lanzó duras frases y reproches, sin mencionar directamente a la China Suárez.

En una de las publicaciones, la empresaria escribió: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras desde el Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó, visiblemente molesta.

Sin título El posteo de Wanda Nara en sus redes sociales El mensaje continuó con nuevas acusaciones: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula.”

En otro fragmento, Nara agregó: "Limitado un bolso Louis Vuitton… tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona." Finalmente, apuntó contra las mujeres que, según ella, respaldan a Icardi en su conflicto judicial: "Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá… Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden." / Ciudad Magazine China Suarez La China Suárez junto al lujoso bolso que le regaló Mauro Icardi