Victorio D'Alessandro llega a Mendoza con su obra de teatro "En mitad de tanto fuego"

La obra, un canto al amor y a la disidencia en tiempos de guerra, se presenta el domingo 2 de noviembre en el Teatro El Círculo.

 Por Erika García

En mitad de tanto fuego, un texto del reconocido dramaturgo español Alberto Conejero, llega a la provincia de Mendoza al Teatro El Círculo con la actuación de Victorio D’Alessandro y la dirección de Alejandro Tantanian. La obra se presentará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 20hs y se propone como un manifiesto queer a favor del deseo, el amor y la libertad, en medio de un mundo atravesado por la guerra.

Una mirada íntima sobre el mito

La pieza reinterpreta el mito de la guerra de Troya desde una perspectiva profundamente humana. En mitad de tanto fuego no busca narrar las batallas ni los héroes, sino recuperar la historia de Patroclo, “el más amado por Aquiles”, y la de una carne que, antes de morir, amó.

En esta versión, Conejero convoca las voces de figuras como Safo, Lorca y Lemebel para crear una aproximación íntima y contemporánea a la Ilíada, donde los héroes ceden su lugar a los amantes, y las espadas a la ternura. El resultado es un texto poético y potente que imagina un futuro posible, habitado por amazonas, maricas y rebeldes que desafían las lógicas del poder.

Un equipo artístico de primer nivel

La versión argentina cuenta con un destacado equipo creativo encabezado por Tantanian, con música original de Axel Krygier, diseño de iluminación y vestuario de Oria Puppo, y diseño audiovisual de Johanna Wilhelm. La producción ejecutiva está a cargo de Julieta Pavic, con comunicación digital de Isidoro Sorkin y prensa de Marisol Cambre.

La obra es una producción conjunta de Victorio D’Alessandro y LUZU TV, reafirmando la apuesta por un teatro actual, sensible y diverso, capaz de entrelazar la poesía, la memoria y el deseo.

Conseguí tus entradas en este link

