5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

El show de AC/DC en Argentina ya tiene fecha confirmada. Enterate cuánto salen las entradas y cómo conseguir tu lugar para vivir una noche de puro rock.

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

Foto: IG AC/CD
 Por Analía Martín

El esperado show de AC/DC en Argentina marcará el regreso de una de las bandas más icónicas del rock al país después de más de una década. La cita será en el estadio de River Plate el 23 de marzo de 2026, en el marco de su gira mundial Power Up Tour, que recorrerá los escenarios más importantes del planeta.

A cuánto se venden las entradas para el show

La venta de entradas para el show de AC/DC en Argentina comenzará el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 hs, exclusivamente a través de All Access. Se habilitará una fila virtual para garantizar el orden de compra, por lo que se recomienda ingresar con anticipación.

Lee además
AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico
Regreso esperado

AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico
Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández video
Cruce picante

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández
ACDC
AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico

AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico

Si bien aún no se conoce de manera oficial el valor de las entradas, en algunos portales ya están circulando los valores. Según el lugar, los precios serían los siguientes:

  • Platea Sívori Alta: $189.750
  • Campo General: $207.000
  • Plateas Altas: $258.750
  • Platea Sívori Media: $287.500
  • Campo Delantero: $339.250
  • Plateas Preferenciales: $396.750

Las entradas podrían agotarse en pocas horas, siguiendo la tendencia de anteriores visitas de la banda. El sitio aplicará un orden progresivo de ingreso, por lo que no será necesario actualizar la página constantemente.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AC/DC (@acdc)

AC/DC vuelve con un show histórico en el Estadio Monumental

La confirmación del show provocó una verdadera revolución entre los fanáticos argentinos. La banda británica-australiana no se presentaba en el país desde 2009, por lo que la expectativa es enorme. La energía de Angus Young y el legado de Brian Johnson prometen una noche inolvidable para los amantes del rock clásico.

El regreso forma parte de una gira que celebra el lanzamiento del álbum Power Up (2020), un tributo al fallecido Malcolm Young. El tour incluirá fechas en Sudamérica y Europa antes de su cierre en Estados Unidos, y Argentina volverá a ser una parada clave en el recorrido.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

Ni George Clooney ni Chris Hemsworth: un actor británico fue elegido como el hombre más sexy del mundo

Qué pasó entre Wanda Nara y Evangelina Anderson: la reconciliación en MasterChef Celebrity

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

Ensamble Kamishibai esta de vuelta en la Sala Ana Frank, con tres nuevas funciones

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

La causa por la que la influencer Juanita Tinelli activó un botón antipánico tras recibir amenazas

Rock en la Nave Cultural Mendoza: una noche con Chancho Va y Flanes para vibrar en vivo

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación video
Definición

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

Los proyectos de minería del Gobierno inician su recorrido legislativo.
Debate en la Casa de las Leyes

Los proyectos de minería del Gobierno inician esta semana su recorrido legislativo: cómo será el tratamiento

Por Florencia Martinez del Rio
Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Por Natalia Mantineo
Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Por Pablo Segura