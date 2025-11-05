A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

El esperado show de AC/DC en Argentina marcará el regreso de una de las bandas más icónicas del rock al país después de más de una década. La cita será en el estadio de River Plate el 23 de marzo de 2026 , en el marco de su gira mundial Power Up Tour, que recorrerá los escenarios más importantes del planeta.

La venta de entradas para el show de AC/DC en Argentina comenzará el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 hs , exclusivamente a través de All Access . Se habilitará una fila virtual para garantizar el orden de compra, por lo que se recomienda ingresar con anticipación.

Si bien aún no se conoce de manera oficial el valor de las entradas, en algunos portales ya están circulando los valores. Según el lugar, los precios serían los siguientes:

Las entradas podrían agotarse en pocas horas , siguiendo la tendencia de anteriores visitas de la banda. El sitio aplicará un orden progresivo de ingreso, por lo que no será necesario actualizar la página constantemente.

AC/DC vuelve con un show histórico en el Estadio Monumental

La confirmación del show provocó una verdadera revolución entre los fanáticos argentinos. La banda británica-australiana no se presentaba en el país desde 2009, por lo que la expectativa es enorme. La energía de Angus Young y el legado de Brian Johnson prometen una noche inolvidable para los amantes del rock clásico.

El regreso forma parte de una gira que celebra el lanzamiento del álbum Power Up (2020), un tributo al fallecido Malcolm Young. El tour incluirá fechas en Sudamérica y Europa antes de su cierre en Estados Unidos, y Argentina volverá a ser una parada clave en el recorrido.