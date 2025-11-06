Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un participante rompió las reglas y colmó la paciencia del jurado.
Qué famoso ignoró las reglas y generó polémica en MasterChef Celebrity
La nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity comenzó con los famosos concentrados en elaborar sus mejores preparaciones, todos con el objetivo de mantenerse en la competencia.
Como suele ocurrir, Andy Chango volvió a robarse la atención con su personalidad descontracturada y filosa. En un momento inesperado, el cantante lanzó comida desde su estación hacia el balcón, generando la furia del jurado y el desconcierto de sus compañeros.
Visiblemente molesto, Damián Betular exigió a los participantes del balcón que devolvieran los alimentos que había arrojado Chango. Por su parte, Germán Martitegui lo advirtió: "Chango, sabe que es completamente ilegal subir comida al balcón ¿no? Te va a llegar a la cuenta".
Con su característico tono irónico, Andy respondió: "Expliquen bien las reglas y yo estoy dispuesto a cumplirlas. Compartir para mí lo es todo". Afortunadamente, la tensión disminuyó con el correr de los minutos y todo quedó como un momento anecdótico.
