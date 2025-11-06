Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, un participante rompió las reglas y colmó la paciencia del jurado .

La nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity comenzó con los famosos concentrados en elaborar sus mejores preparaciones, todos con el objetivo de mantenerse en la competencia .

Como suele ocurrir, Andy Chango volvió a robarse la atención con su personalidad descontracturada y filosa . En un momento inesperado, el cantante lanzó comida desde su estación hacia el balcón, generando la furia del jurado y el desconcierto de sus compañeros.

Visiblemente molesto, Damián Betular exigió a los participantes del balcón que devolvieran los alimentos que había arrojado Chango. Por su parte, Germán Martitegui lo advirtió: " Chango, sabe que es completamente ilegal subir comida al balcón ¿no? Te va a llegar a la cuenta ".

Con su característico tono irónico, Andy respondió: "Expliquen bien las reglas y yo estoy dispuesto a cumplirlas. Compartir para mí lo es todo". Afortunadamente, la tensión disminuyó con el correr de los minutos y todo quedó como un momento anecdótico.

