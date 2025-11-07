7 de noviembre de 2025
{}
Noche complicada

MasterChef Celebrity: quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón

Una nueva gala de MasterChef Celebrity puso a prueba a los famosos. Mirá quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris en el reality.

Quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En un nuevo desafío, se definió quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris.

MasterChef Celebrity
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 6 de noviembre

Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío que, a simple vista, parecía simple pero terminó complicando a más de uno. Los participantes de MasterChef Celebrity debieron preparar empanadas fritas, una consigna tradicional que puso a prueba la técnica, la creatividad y, sobre todo, la prolijidad de cada uno.

Aunque el reto sonaba fácil, varios famosos se encontraron con dificultades inesperadas al momento de darle vida al plato. Esa tensión se reflejó en las devoluciones del jurado, que no perdonó errores.

Tras una noche marcada por los nervios y algunos errores, varios participantes lograron destacarse y asegurarse un lugar en el balcón, mientras que otros deberán volver a demostrar su talento con el delantal gris.

Subieron al balcón:

  • Alex Pelao
  • Sofía Martínez
  • Susana Roccasalvo
  • Eugenia Tobal
  • La Joaqui

Recibieron el delantal gris:

  • Marixa Balli
  • Momi Giardina
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Julia Calvo
  • Cachete Sierra

