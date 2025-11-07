MasterChef Celebrity: quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón

Quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En un nuevo desafío, se definió quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris.

MasterChef Celebrity Así fue la gala del delantal gris en MasterChef Celebrity Telefe Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 6 de noviembre Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío que, a simple vista, parecía simple pero terminó complicando a más de uno. Los participantes de MasterChef Celebrity debieron preparar empanadas fritas, una consigna tradicional que puso a prueba la técnica, la creatividad y, sobre todo, la prolijidad de cada uno.

Aunque el reto sonaba fácil, varios famosos se encontraron con dificultades inesperadas al momento de darle vida al plato. Esa tensión se reflejó en las devoluciones del jurado, que no perdonó errores.

Tras una noche marcada por los nervios y algunos errores, varios participantes lograron destacarse y asegurarse un lugar en el balcón, mientras que otros deberán volver a demostrar su talento con el delantal gris.

Subieron al balcón: Alex Pelao

Sofía Martínez

Susana Roccasalvo

Eugenia Tobal

La Joaqui Recibieron el delantal gris: Marixa Balli

Momi Giardina

Miguel Ángel Rodríguez

Julia Calvo

Cachete Sierra