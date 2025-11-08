8 de noviembre de 2025
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

El piloto argentino quedó afuera en la primera etapa de clasificación y largará desde el puesto 18°, tras reparar su auto luego de un fuerte choque en la carrera Sprint.

Foto: Reuters
Por Sitio Andino Deportes

La fecha 12 de la Fórmula 1 volvió a vivir una intensa jornada de clasificación durante el Gran Premio de Brasil, aunque esta vez con sorpresas: Max Verstappen y Yuki Tsunoda quedaron eliminados para Red Bull en la primera ronda. Sin embargo, Franco Colapinto, recientemente renovado con Alpine, tuvo el mismo destino y largará desde el puesto 18° el domingo.

A la par de Verstappen, Colapinto quedó afuera en la Q1

La primera etapa de clasificación en Brasil dejó a Franco Colapinto con momentos destacables, pese al duro choque que sufrió en la carrera Sprint. Ese incidente obligó a los mecánicos de Alpine a trabajar contrarreloj para reparar el auto antes de la sesión más importante del día, algo que lograron concretar con lo justo en apenas tres horas.

Ya en la Q1, que se retrasó unos minutos por la lluvia, el argentino intentó dar lo mejor de sí, especialmente con el entusiasmo de continuar con la escudería francesa hasta 2026. Sin embargo, conducir un auto con refacciones resultó una tarea colosal y así finalizó en el puesto 18°, tras marcar una vuelta de 1:10.632. En tanto, su compañero Pierre Gasly no tuvo inconvenientes y avanzó hasta la Q3 y tomar el noveno puesto.

La sorpresa también alcanzó a Red Bull, donde sus dos pilotos corrieron con la misma suerte en la clasificación inicial. Max Verstappen sufrió problemas de agarre en su monoplaza, lo que lo relegó al puesto 16° y lo obligará a remontar en la carrera principal si quiere mantener vivas sus aspiraciones al título.

A la lista de eliminados junto a Colapinto se suman Tsunoda -que largará detrás del argentino-, Gabriel Bortoleto (Sauber) y Esteban Ocon (Haas).

Cronograma completo del GP de Brasil (hora argentina)

Viernes 7 de noviembre

  • Práctica libre: 11:30
  • Clasificación Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00
  • Clasificación para el GP: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera principal: 14:00

