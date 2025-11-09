9 de noviembre de 2025
{}
F1: Franco Colapinto volvió a sumar experiencia en Brasil: así le fue al argentino en Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto completó una sólida actuación en el GP de Brasil, donde luchó por los puntos con su Alpine y terminó 15°. Mirá lo que pasó.

Franco Colapinto tuvo un buen ritmo con el Alpine y finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Brasil 2025 dejó otra muestra de crecimiento para Franco Colapinto, que volvió a mostrarse competitivo con el Alpine. El argentino completó las 71 vueltas en el circuito de Interlagos y finalizó 15°, en una carrera llena de acción, choques y estrategias cambiantes.

El pilarense tuvo un inicio prometedor: ganó posiciones en la largada y mantuvo un buen ritmo en el primer tramo, pero un roce con Lewis Hamilton en la recta principal condicionó su avance. Aun así, el argentino logró continuar sin daños mayores y siguió peleando por los puntos hasta las últimas vueltas.

Una actuación sólida pese a los contratiempos

Durante la mitad de la competencia, Colapinto resistió los ataques de pilotos más experimentados como Fernando Alonso y Lance Stroll, e incluso llegó a marcar la vuelta más rápida en un pasaje del Gran Premio. Sin embargo, una parada lenta en boxes le hizo perder tiempo valioso y lo relegó fuera del top 10.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró rescatar un punto con el décimo lugar, lo que permitió que Alpine sumara en el campeonato de constructores. Para Colapinto, el 15° puesto significó otro paso adelante en su adaptación a la categoría más exigente del automovilismo mundial.

Colapinto, firme en su evolución dentro de la Fórmula 1

El desempeño del argentino fue destacado por los analistas por su regularidad y manejo limpio. En cada carrera, Franco Colapinto sigue consolidándose dentro del proyecto de Alpine, demostrando madurez y consistencia en los duelos cuerpo a cuerpo.

Aunque aún no logró sumar puntos, su ritmo de carrera y capacidad para cuidar neumáticos lo posicionan como una de las jóvenes promesas del paddock. Interlagos volvió a mostrar su crecimiento y lo dejó bien parado de cara a las próximas fechas.

Lo que viene: el desafío de Las Vegas

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 20 al 22 de noviembre, en un circuito urbano completamente nuevo.

Colapinto buscará seguir afianzándose con Alpine y, por qué no, dar el salto definitivo hacia sus primeros puntos en la Fórmula 1.

En la lucha por el título, Lando Norris se quedó con la victoria en Brasil, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen, completando un podio vibrante que mantiene la emoción al rojo vivo en la recta final del campeonato.

