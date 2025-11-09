Julián Santero es el nuevo campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3: gloria mendocina en Río Cuarto

El mendocino Julián Santero volvió a hacer historia. En el autódromo de Río Cuarto , el piloto del Toyota GR Competición se consagró campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3 con una fecha de anticipación, repitiendo la hazaña lograda en 2021.

Santero largó desde la 13ª posición y cruzó la bandera a cuadros décimo , en una carrera que no necesitó ganar para sellar un dominio absoluto durante toda la temporada. Su consistencia, velocidad y trabajo junto al equipo le permitieron alcanzar su segundo título nacional , consolidándose como uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino.

Con la emoción a flor de piel, el mendocino celebró el campeonato entre abrazos y banderas celestes y blancas: “No estábamos rápidos, no venía con buen ritmo, pero alcanzó y se disfruta mucho. Estoy muy feliz, este título es igual de importante que el primero. En lo deportivo fuimos contundentes todo el año”, expresó Santero en diálogo con AM590 Continental y Campeones Radio .

JULIÁN SANTERO CAMPEÓN. El mendocino volador se coronó campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional y levantó su segundo trofeo. Manuel Mallo fue el ganador de la anteúltima carrera de la temporada. pic.twitter.com/wVahdQsVWt

Cuatro años después, el piloto mendocino volvió a consagrarse con el mismo auto —el Toyota Corolla — y el mismo respaldo técnico: Gabriel Rodríguez en el chasis y Esteban Pou en los motores. La fórmula volvió a dar resultado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1987573936503107674&partner=&hide_thread=false #TN | Los festejos y la palabra de @JulianSantero luego de obtener un nuevo título en l Clase 3 del @prensatn pic.twitter.com/lr0SBVcMxY — Campeones (@Campeonesnet) November 9, 2025

Un campeonato dominado de punta a punta por Julián Santero

Santero fue el gran referente del TN Clase 3 2025. Ganó múltiples competencias, lideró el torneo prácticamente desde la primera fecha y, a lo largo del año, solo terminó fuera del top 10 en una ocasión. Su victoria en Río Cuarto en mayo, cargando el tope de lastre (45 kilos), fue uno de los puntos más altos de la temporada y consolidó su camino hacia la corona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundosportextra/status/1987571048833749394&partner=&hide_thread=false #TN | EL FESTEJO DEL CAMPEÓN



Así celebraba Julián Santero su segundo título dentro de la Clase 3. El piloto mendocino se consagró campeón en Río Cuarto y con una fecha de anticipación. pic.twitter.com/UaewR6a4cM — MundoSport (@mundosportextra) November 9, 2025

Mallo brilló en su casa, pero Julián Santero fue la noticia

Mientras Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) se quedó con la victoria en una emotiva final, el gran protagonista fue el mendocino. El cordobés dominó de punta a punta ante su gente, mientras que Santero corrió con la calculadora en mano, sabiendo que el décimo puesto era suficiente para volver a reinar.

La emoción se trasladará ahora a Mendoza, donde del 28 al 30 de noviembre se correrá el Gran Premio Coronación en el autódromo de San Martín, aunque el título ya tiene dueño: Julián Santero, el bicampeón mendocino del TN.

Julián Santero campeón