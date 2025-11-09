9 de noviembre de 2025

Julián Santero es el nuevo campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3: gloria mendocina en Río Cuarto

El piloto mendocino del Toyota GR Competición, Julián Santero, llegó 10º en Río Cuarto y se consagró campeón una fecha antes del final. Mirá lo sucedido.

El mendocino Julián Santero volvió a coronarse campeón del Turismo Nacional Clase 3, repitiendo el título logrado en 2021.

 Por Martín Sebastián Colucci

El mendocino Julián Santero volvió a hacer historia. En el autódromo de Río Cuarto, el piloto del Toyota GR Competición se consagró campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3 con una fecha de anticipación, repitiendo la hazaña lograda en 2021.

Santero largó desde la 13ª posición y cruzó la bandera a cuadros décimo, en una carrera que no necesitó ganar para sellar un dominio absoluto durante toda la temporada. Su consistencia, velocidad y trabajo junto al equipo le permitieron alcanzar su segundo título nacional, consolidándose como uno de los pilotos más destacados del automovilismo argentino.

“Este título es igual de importante que el primero”, dijo Julián Santero

Con la emoción a flor de piel, el mendocino celebró el campeonato entre abrazos y banderas celestes y blancas: “No estábamos rápidos, no venía con buen ritmo, pero alcanzó y se disfruta mucho. Estoy muy feliz, este título es igual de importante que el primero. En lo deportivo fuimos contundentes todo el año”, expresó Santero en diálogo con AM590 Continental y Campeones Radio.

Un campeonato dominado de punta a punta por Julián Santero

Santero fue el gran referente del TN Clase 3 2025. Ganó múltiples competencias, lideró el torneo prácticamente desde la primera fecha y, a lo largo del año, solo terminó fuera del top 10 en una ocasión. Su victoria en Río Cuarto en mayo, cargando el tope de lastre (45 kilos), fue uno de los puntos más altos de la temporada y consolidó su camino hacia la corona.

Mallo brilló en su casa, pero Julián Santero fue la noticia

Mientras Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) se quedó con la victoria en una emotiva final, el gran protagonista fue el mendocino. El cordobés dominó de punta a punta ante su gente, mientras que Santero corrió con la calculadora en mano, sabiendo que el décimo puesto era suficiente para volver a reinar.

La emoción se trasladará ahora a Mendoza, donde del 28 al 30 de noviembre se correrá el Gran Premio Coronación en el autódromo de San Martín, aunque el título ya tiene dueño: Julián Santero, el bicampeón mendocino del TN.

Julián Santero campeón

