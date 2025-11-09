9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Lando Norris ganó el GP de Brasil y se escapa en el Mundial: mirá lo que pasó en la Fórmula 1

El británico de McLaren, Lando Norris, triunfó en Interlagos y amplió su ventaja en la exigente Fórmula 1. Repasá lo sucedido.

Lando Norris celebró en Brasil y se afirma como líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

Lando Norris celebró en Brasil y se afirma como líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Brasil 2025 tuvo a Lando Norris como gran protagonista. El piloto de McLaren logró una victoria clave en el circuito de Interlagos, tras liderar de principio a fin una carrera intensa y estratégica que lo consolida como líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

En el podio lo acompañaron Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió un brillante segundo puesto con el Mercedes, y Max Verstappen, que largó desde boxes con su Red Bull y completó una impresionante remontada hasta el tercer lugar.

Lee además
boca vencio 2 a 0 a river en el superclasico y se clasifico a la libertadores
triunfo Xeneize

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores
El mendocino Julián Santero volvió a coronarse campeón del Turismo Nacional Clase 3, repitiendo el título logrado en 2021.

Julián Santero es el nuevo campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3: gloria mendocina en Río Cuarto
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987589890091991108&partner=&hide_thread=false

Una carrera de Fórmula 1 con ritmo, estrategia y drama en Interlagos

Desde la largada, Norris impuso el ritmo y manejó la diferencia con autoridad. Detrás suyo, Antonelli se mantuvo constante pese a la presión de Verstappen, quien protagonizó una gran remontada tras partir desde el fondo de la grilla.

El británico Oscar Piastri, también de McLaren, sufrió una penalización por provocar una colisión con Antonelli y finalizó cuarto, mientras que George Russell completó el top 5 con el Mercedes.

La competencia estuvo marcada por varios abandonos, entre ellos Charles Leclerc, Lewis Hamilton y el brasileño Gabriel Bortoleto, lo que generó múltiples neutralizaciones y cambios en la estrategia de neumáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WalterVerst/status/1987594694457426391&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto, protagonista silencioso en su Alpine

El argentino Franco Colapinto completó otra carrera sólida en su temporada debut con Alpine. Pese a sufrir un toque de Hamilton en la primera vuelta y una demora en boxes, el joven piloto mantuvo un ritmo competitivo y finalizó 15°, mostrando consistencia y madurez.

Su compañero, Pierre Gasly, terminó décimo y sumó un punto valioso para el equipo francés. Colapinto se mantuvo gran parte de la carrera en el pelotón medio, llegando incluso a marcar la vuelta más rápida en un tramo del Gran Premio.

Clasificación final del Gran Premio de Brasil 2025

1 Lando Norris (McLaren)

2 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Oscar Piastri (McLaren)

5 George Russell (Mercedes)

6 Carlos Sainz (Ferrari)

7 Nico Hülkenberg (Haas)

8 Alexander Albon (Williams)

9 Isack Hadjar (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

15° Franco Colapinto (Alpine)

Lo que viene en la Fórmula 1: Las Vegas, el nuevo gran desafío

La próxima cita será el Gran Premio de Las Vegas, del 20 al 22 de noviembre, en un circuito urbano espectacular que promete ser uno de los eventos más impactantes del año.

Con esta victoria, Lando Norris amplió su ventaja en el campeonato y se perfila como el gran favorito a quedarse con el título de la Fórmula 1 2025, mientras Franco Colapinto sigue sumando experiencia y kilómetros valiosos en su primera temporada completa.

Temas
Seguí leyendo

Gonzalo Antolín sufrió en Río Cuarto pero sigue como líder del campeonato de Clase 2 del TN

El mendocino Bernardo Llaver peleó por la victoria en Río IV y fue protagonista en el Turismo Carretera 2000

F1: Franco Colapinto volvió a sumar experiencia en Brasil: así le fue al argentino en Interlagos

Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea

Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía marcó un golazo: Aston Villa goleó y sueña con Europa

Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar la Selección y quién puede ser su rival en los 16avos de final

Inter Miami goleó con doblete de Lionel Messi y va por más: el próximo desafío en los playoffs de la MLS

Argentina, intratable: goleada a Fiji y puntaje ideal en el Mundial Sub 17

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).
debe ganar como sea

Godoy Cruz se juega una final por la permanencia ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Te Puede Interesar

Tunuyán: un hombre de 80 años murió en un choque y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza.
Tragedia

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

Por Carla Canizzaro
Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores
triunfo Xeneize

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores

Por Sitio Andino Deportes
Desde la implementación de la ley, los pedidos de información aumentaron de manera constante video
Cómo funcionan los pedidos de información

Acceso a la Información Pública en Mendoza: cómo funciona la ley 9070 y qué resultados obtuvo

Por Carla Canizzaro