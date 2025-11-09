Lando Norris ganó el GP de Brasil y se escapa en el Mundial: mirá lo que pasó en la Fórmula 1

Lando Norris celebró en Brasil y se afirma como líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

El Gran Premio de Brasil 2025 tuvo a Lando Norris como gran protagonista. El piloto de McLaren logró una victoria clave en el circuito de Interlagos , tras liderar de principio a fin una carrera intensa y estratégica que lo consolida como líder del campeonato mundial de Fórmula 1 .

En el podio lo acompañaron Andrea Kimi Antonelli , quien consiguió un brillante segundo puesto con el Mercedes , y Max Verstappen , que largó desde boxes con su Red Bull y completó una impresionante remontada hasta el tercer lugar.

Desde la largada, Norris impuso el ritmo y manejó la diferencia con autoridad. Detrás suyo, Antonelli se mantuvo constante pese a la presión de Verstappen, quien protagonizó una gran remontada tras partir desde el fondo de la grilla.

El británico Oscar Piastri , también de McLaren, sufrió una penalización por provocar una colisión con Antonelli y finalizó cuarto, mientras que George Russell completó el top 5 con el Mercedes.

La competencia estuvo marcada por varios abandonos, entre ellos Charles Leclerc, Lewis Hamilton y el brasileño Gabriel Bortoleto, lo que generó múltiples neutralizaciones y cambios en la estrategia de neumáticos.

Franco Colapinto, protagonista silencioso en su Alpine

El argentino Franco Colapinto completó otra carrera sólida en su temporada debut con Alpine. Pese a sufrir un toque de Hamilton en la primera vuelta y una demora en boxes, el joven piloto mantuvo un ritmo competitivo y finalizó 15°, mostrando consistencia y madurez.

Su compañero, Pierre Gasly, terminó décimo y sumó un punto valioso para el equipo francés. Colapinto se mantuvo gran parte de la carrera en el pelotón medio, llegando incluso a marcar la vuelta más rápida en un tramo del Gran Premio.

Clasificación final del Gran Premio de Brasil 2025

1 Lando Norris (McLaren)

2 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Oscar Piastri (McLaren)

5 George Russell (Mercedes)

6 Carlos Sainz (Ferrari)

7 Nico Hülkenberg (Haas)

8 Alexander Albon (Williams)

9 Isack Hadjar (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

15° Franco Colapinto (Alpine)

Lo que viene en la Fórmula 1: Las Vegas, el nuevo gran desafío

La próxima cita será el Gran Premio de Las Vegas, del 20 al 22 de noviembre, en un circuito urbano espectacular que promete ser uno de los eventos más impactantes del año.

Con esta victoria, Lando Norris amplió su ventaja en el campeonato y se perfila como el gran favorito a quedarse con el título de la Fórmula 1 2025, mientras Franco Colapinto sigue sumando experiencia y kilómetros valiosos en su primera temporada completa.