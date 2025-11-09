Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea

Juan Martín González fue titular en la contundente victoria de Los Pumas ante Gales en Cardiff.

Los Pumas comenzaron la ventana internacional de noviembre con una victoria contundente en Cardiff. El equipo dirigido por Felipe Contepomi superó 52-28 a Gales en el Principality Stadium , en una gran tarde donde brillaron el mendocino Juan Martín González como titular y Rodrigo Isgró , que ingresó desde el banco.

El conjunto argentino dominó el juego con intensidad y precisión, consiguiendo su cuarta victoria histórica en Cardiff , tras los triunfos de 2001, 2012 y 2021.

Desde el arranque, el equipo argentino impuso condiciones. Pedro Delgado abrió el marcador con un try convertido por Santiago Carreras , y minutos después Gerónimo Prisciantelli amplió la ventaja con una gran jugada individual.

Aunque Gales reaccionó con tries de Thomas Williams y Dewi Lake , Los Pumas respondieron con contundencia: Benítez Cruz y Mateo Carreras apoyaron antes del descanso para cerrar la primera mitad 31-14 arriba.

En el complemento, Bautista Delguy amplió la diferencia y Prisciantelli firmó su doblete con una intercepción digna de highlight. El cierre llegó con un nuevo try de Santiago Grondona para sellar el 52-28 final.

El mendocino Juan Martín González, pieza clave en el pack

El jugador nacido en Mendoza, que actualmente milita en Saracens de Inglaterra, fue uno de los puntos altos del equipo en el juego suelto. Juan Martín González aportó presencia en los rucks, potencia en el contacto y varias recuperaciones que le permitieron a Los Pumas mantener el control del ritmo.

Por su parte, Rodrigo Isgró también tuvo minutos en el segundo tiempo y participó activamente en el cierre del partido, consolidándose cada vez más en el plantel nacional.

Lo que viene para Los Pumas en la gira europea

