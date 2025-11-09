La inflación vuelve a acelerarse: octubre marcaría otro mes arriba del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. El índice de inflación habría vuelto a superar el 2% , luego de haber alcanzado nuevamente ese nivel el mes pasado tras cuatro meses consecutivos por debajo de dicho umbral.

Después de una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto de abril (2,8%) y marzo (3,7%) , el índice de inflación mostró un leve repunte en junio (1,6%) , julio y agosto (1,9%) , y septiembre (2,1%) . Según analistas privados , esa tendencia se habría mantenido también en octubre.

El desempeño por rubro Octubre dejó una leve mejora en las ventas pymes pese a la caída anual: qué dijeron los comerciantes

De confirmarse, el dato que difundirá el INDEC el miércoles 12 de noviembre representará la continuidad del regreso a cifras superiores al 2% , fenómeno que se habría consolidado y podría extenderse hasta fin de año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, proyectó una inflación del 2,2% para octubre y anticipó que la inflación interanual cerraría 2025 en 29,6% .

A modo de referencia, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en octubre el 2,2%, igual que en septiembre. De este modo, la variación acumulada en 2025 llegó al 25,3%, mientras que la interanual fue de 33,6%.

El informe de Equilibra señaló que la inflación mensual avanzó al 2,1%, con los principales incrementos en bebidas alcohólicas y tabaco (2,9%), transporte (2,8%) y bienes y servicios varios (2,5%). La variación interanual fue estimada en 31%.

Por su parte, EcoGo Consultores estimó una inflación del 2,4% en octubre, con un aumento promedio del 3% en alimentos y bebidas. La consultora destacó que "la incertidumbre electoral tuvo poco impacto sobre los precios", con un traslado a precios (pass-through) moderado.

Qué ocurre con los alimentos y otros bienes

En cuanto a la dinámica de los alimentos, EcoGo indicó que el alza fue 0,1 puntos porcentuales superior a la de septiembre, y que "durante las primeras cuatro semanas del mes, con el tipo de cambio al alza y la expectativa electoral, las subas semanales oscilaron entre 0,5% y 0,9%". Tras el triunfo del oficialismo, la inflación semanal se moderó, con un incremento final del 0,2%.

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 2,4% en octubre, con una acumulada anual de 24,9% y una interanual del 31,4%, confirmando la tendencia de desaceleración. Según la entidad, "el mes mostró un recorrido parejo, con una leve aceleración hacia el cierre, pero sin saltos bruscos", y agregó que "alimentos y bebidas se moderó en la tercera semana para volver a acelerarse en la cuarta".

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito La inflación interanual se redujo de 30,3% en septiembre a 29,3% en octubre Foto: Cristian Lozano

Finalmente, el relevamiento de C&T Consultores para el Gran Buenos Aires registró un aumento mensual del 2%, destacando que "bienes y servicios varios" fue el rubro de mayor incremento (4,5%), impulsado por alzas en cigarrillos y productos de tocador y belleza.

En ese contexto, la inflación interanual se redujo de 30,3% en septiembre a 29,3% en octubre, marcando una leve mejora en la comparación anual. Fuente: Noticias Argentinas