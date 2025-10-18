18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Cambios en indicadores clave

El INDEC moderniza la medición de inflación, pobreza y salarios a partir de 2026

El organismo trabaja en modernizar la medición de inflación, pobreza y empleo con datos más recientes y metodologías actualizadas.

Cambios claves en el INDEC.

Cambios claves en el INDEC.

La intención del organismo que conduce Marco Lavagna es modernizar las metodologías, ya que algunas se vienen utilizando hace más de dos décadas, como era el caso del índice de precios al consumidor (IPC) que, actualmente, está basado en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2003-2004. El debut del nuevo IPC se concretará en el mes de febrero con la medición de inflación de enero.

Lee además
Luis Caputo ratificó el rumbo económico y prometió una pronta reforma laboral y tributaria
POR MENSAJE GRABADO

Luis Caputo ratificó el rumbo económico y prometió una pronta reforma laboral y tributaria
Ilustración generada con IA
Septiembre de crisis

Inflación en alza, consumo en crisis: el doble golpe de la recesión
image

Pobreza

El cambio metodológico en la medición de la pobreza se dará tras la actualización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contiene alimentos y bebidas, y se utiliza para calcular la línea de indigencia; mientras que la Canasta Básica Total (CBT) añade también bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etc, y se utiliza para medir el umbral de pobreza.

La metodología actual está vigente desde 2016, posterior a la intervención, y utiliza una canasta básica alimentaria para cada región construida a partir de los datos conjuntos de la ENGHo 1996-1997 y la del 2004-2005. Cabe destacar que, la ENGHo 2017-2018 ya está disponible para que las canastas se puedan actualizar.

La CBA está diseñada actualmente para cubrir un mínimo de 1.750 kilocalorías diarias por persona, aunque los estándares internacionales requieren un promedio actual de 1.600 kilocalorías.

"Generalmente cuando se actualiza la metodología cambia la cantidad de calorías, más allá de los estándares internacionales, hay que ver en base a la ENGHo 2017-2018 también cuanto consumía la gente", explicó una fuente oficial al respecto de los cambios que se trabajan en las canastas.

Se estima que se va a mantener la "metodología de Engels", que incluye la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Respecto a la canasta total, manifestaron que los servicios y todo el gasto no alimentario se tomará de los consumos de la ENGHo 2017-2018. De esta manera, explican que tendrá otro peso, pero aclaran que no serán como los del IPC, ya que no posee ponderadores.

"Puede haber cambios en los paquetes. Entre los temas que se discuten habitualmente entre los especialistas es si se agregará el gasto de los inquilinos, pero hasta el momento no hay certezas, están debatiéndolo", resaltaron.

En septiembre, la canasta básica alimentaria para una familia tipo de cuatro personas subió 1,4%, por debajo de la inflación, y se ubicó en los $527.736, mientras que la total alcanzó los $1.176.852. Sin embargo, estos valores no tienen en cuenta el costo de la vivienda, sino que dan por hecho que las familias disponen de una propiedad.

El alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA, para una familia tipo, tuvo un costo de u$s792 en septiembre, según el último relevamiento de Zonaprop. Pasado a pesos, teniendo en cuenta el precio del dólar en el Banco Nación (cerró en $1.475), se ubicaría en torno a los $1.168.200. Es decir, si se tiene en cuenta el costo del alquiler, la canasta se encarecería casi al doble, al menos para CABA.

Vale recordar que los precios de los alquileres aumentaron entre el 56,8% y el 100,09% entre enero y septiembre en las diferentes regiones, siendo la que menos avanzó el Gran Buenos Aires y la que más se incrementó la Patagonia, según la medición del IPC de INDEC.

Encuesta Permanente de Hogares y salario

A su vez, el INDEC prevé una modificación estructural en la Encuesta Permanente de Hogares, que se utiliza para medir empleo, ingresos y condiciones de vida. Actualmente, se realiza en 31 aglomerados urbanos trimestralmente, pero el tercer trimestre se extiende, desde 2010, al "total urbano", que incluye la cobertura a todas las localidades de 2.000 y más habitantes.

La intención es que esa encuesta se realice con mayor periodicidad, ya que da una visión más acabada de lo ocurrido.

Además, se están analizando otras modificaciones en el índice de salario, que mide los haberes de los empleados públicos, privados e informales; para mejorar la herramienta, ya que la recolección de los datos de los sueldos de los trabajadores informales tienen un rezago de cinco meses.

Temas
Seguí leyendo

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Inflación: difunden el IPC de septiembre que podría quebrar la racha de cuatro meses por debajo del 2%

Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: los límites de la ley y las consecuencias financieras

Protagonistas hoy, líderes mañana: el reconocimiento del CEM a las nuevas generaciones

LO QUE SE LEE AHORA
Familias ahogadas por el crédito.
Suba de tasas y atraso

Familias ahogadas por el crédito: la morosidad marca récords históricos

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Se viene otro sorteo multimillonario del Telekino. Todos los detalles, en esta nota.
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 19 de octubre

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada
Operativos

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Te Puede Interesar

Qué depara el tiempo para el verano 25-26.
Qué ocurre con las precipitaciones

Sequía y temperaturas por encima de lo normal: qué se pronóstica para los últimos meses de 2025

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Los ternados de la edición 2025.
Reconocimientos

Protagonistas hoy, líderes mañana: el reconocimiento del CEM a las nuevas generaciones

Por Marcelo López Álvarez