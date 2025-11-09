9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
va con todo

Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar la Selección y quién puede ser su rival en los 16avos de final

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 goleó 7-0 a Fiyi y cerró la fase de grupos con puntaje ideal. Conocé lo que se viene para el equipo nacional.

La Selección de fútbol de Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub 17.

La Selección de fútbol de Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub 17.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 vive un momento soñado en el Mundial de Qatar 2025. Con una actuación arrolladora, el equipo dirigido por Diego Placente goleó 7-0 a Fiji y terminó con puntaje perfecto en el Grupo D, tras vencer también a Bélgica (3-2) y Túnez (1-0).

El combinado nacional mostró un nivel creciente a lo largo del torneo y ya piensa en su próximo desafío: los 16avos de final, donde buscará continuar su camino hacia el título que nunca logró en esta categoría.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, goleó esta mañana por 7 a 0 a Fiji.
Imparable

Argentina, intratable: goleada a Fiji y puntaje ideal en el Mundial Sub 17
La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 quiere cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto ante Fiji en Qatar.
por el triunfo

Mundial Sub 17: la Selección enfrenta a Fiji en busca del liderazgo del Grupo D y un cierre ideal

Cuándo vuelve a jugar la Selección de fútbol de Argentina

El próximo compromiso de la Albiceleste será el viernes 14 de noviembre, en horario a confirmar, por los 16avos de final del Mundial Sub 17.

El partido marcará el inicio de la etapa de eliminación directa, donde ya no habrá margen de error.

Argentina cerró la fase de grupos con 9 puntos y +9 de diferencia de gol, lo que la posiciona entre los mejores primeros del torneo. Gracias a ese rendimiento, enfrentará a uno de los terceros de peor rendimiento en la tabla general, por lo que, en principio, evitará a los rivales más fuertes en esta instancia.

Qué rivales podría enfrentar el equipo de Placente

La nueva estructura del Mundial Sub 17, con 48 selecciones divididas en 12 grupos, establece que clasifican los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Una vez definidos los 32 equipos, la FIFA armará el cuadro final emparejando al mejor primero con el peor tercero, el segundo con el trigésimo primero, y así sucesivamente.

Esto significa que la Argentina podría enfrentar a selecciones de rendimiento más bajo, como Canadá, Bahréin o Nueva Zelanda, aunque recién el martes 11 de noviembre se confirmará oficialmente su rival.

En caso de avanzar, el conjunto nacional volvería a jugar los octavos de final el martes 18, los cuartos el viernes 21, y las semifinales el lunes 24. La gran final del Mundial Sub 17 está programada para el jueves 27 de noviembre, día en el que también se disputará el encuentro por el tercer puesto.

La palabra de Diego Placente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1987537271562612814&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni anunció los convocados para el amistoso ante Angola: hay sorpresas

Cuándo sale a la venta la nueva camiseta de Argentina para el Mundial 2026

Revelaron la camiseta que la Selección Argentina vestirá en el Mundial 2026

Con Lionel Messi, Argentina jugará ante Angola: el millonario amistoso que cerrará el año de la Scaloneta

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Agustín Rossi, el héroe de Flamengo que se postula para la selección argentina tras otra jornada consagratoria

Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea

Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía marcó un golazo: Aston Villa goleó y sueña con Europa

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).
debe ganar como sea

Godoy Cruz se juega una final por la permanencia ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez
Las mediaciones en la justicia crecen día a día. 
Informe

La mediación en la justicia de Mendoza como herramienta de paz

Por Pablo Segura