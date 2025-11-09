Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar la Selección y quién puede ser su rival en los 16avos de final

La Selección de fútbol de Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub 17.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 vive un momento soñado en el Mundial de Qatar 2025 . Con una actuación arrolladora, el equipo dirigido por Diego Placente goleó 7-0 a Fiji y terminó con puntaje perfecto en el Grupo D, tras vencer también a Bélgica (3-2) y Túnez (1-0) .

El combinado nacional mostró un nivel creciente a lo largo del torneo y ya piensa en su próximo desafío: los 16avos de final , donde buscará continuar su camino hacia el título que nunca logró en esta categoría.

El próximo compromiso de la Albiceleste será el viernes 14 de noviembre , en horario a confirmar, por los 16avos de final del Mundial Sub 17 .

El partido marcará el inicio de la etapa de eliminación directa , donde ya no habrá margen de error.

Argentina cerró la fase de grupos con 9 puntos y +9 de diferencia de gol, lo que la posiciona entre los mejores primeros del torneo. Gracias a ese rendimiento, enfrentará a uno de los terceros de peor rendimiento en la tabla general, por lo que, en principio, evitará a los rivales más fuertes en esta instancia.

Qué rivales podría enfrentar el equipo de Placente

La nueva estructura del Mundial Sub 17, con 48 selecciones divididas en 12 grupos, establece que clasifican los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Una vez definidos los 32 equipos, la FIFA armará el cuadro final emparejando al mejor primero con el peor tercero, el segundo con el trigésimo primero, y así sucesivamente.

Esto significa que la Argentina podría enfrentar a selecciones de rendimiento más bajo, como Canadá, Bahréin o Nueva Zelanda, aunque recién el martes 11 de noviembre se confirmará oficialmente su rival.

En caso de avanzar, el conjunto nacional volvería a jugar los octavos de final el martes 18, los cuartos el viernes 21, y las semifinales el lunes 24. La gran final del Mundial Sub 17 está programada para el jueves 27 de noviembre, día en el que también se disputará el encuentro por el tercer puesto.

