Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía marcó un golazo: Aston Villa goleó y sueña con Europa

Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía convirtió un golazo en la goleada del Aston Villa.

El Aston Villa vivió una jornada soñada en Villa Park . Con una destacada actuación de Emiliano “Dibu” Martínez y un golazo de Emiliano Buendía , el equipo de Unai Emery aplastó 4-0 a Bournemouth por la fecha 11 de la Premier League , consolidando su levantada en el campeonato y alimentando su sueño de clasificación a competencias europeas.

Los dos argentinos fueron protagonistas: Buendía abrió el marcador con una definición precisa desde afuera del área, mientras que el Dibu se lució atajando un penal en un momento clave del partido, cuando el rival intentaba meterse en partido.

dieron el golpe Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea

seleccionados Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

El arquero de la Selección Argentina volvió a ser determinante con intervenciones de alto nivel. Primero, contuvo un penal que hubiera cambiado el rumbo del encuentro y luego respondió con una tapada espectacular en el segundo tiempo, manteniendo su arco en cero.

Señoras y señores: Dibu Martínez LO HIZO DE NUEVO. El arquero argentino le atajó un penal a Antoine Semenyo y mantuvo el arco de Aston Villa en cero. pic.twitter.com/dIUjghIRlz

Martínez, uno de los símbolos del campeón del mundo, fue ovacionado por la hinchada local, que reconoció su solidez y liderazgo dentro del campo. Con esta actuación, el marplatense reafirma su condición de figura y referente del equipo inglés.

Embed - DIBU MARTÍNEZ, EL HÉROE VILLANO: PENAL ATAJADO Y FIGURA | Aston Villa 4-0 Bournemouth | RESUMEN

Emiliano Buendía y un regreso que ilusiona

Después de varios meses de recuperación tras una lesión ligamentaria, Emiliano Buendía volvió a demostrar su calidad. El ex jugador de Norwich y del fútbol argentino abrió la cuenta a los 28 minutos con un derechazo letal desde fuera del área.

El mediocampista se mostró activo, participó del circuito ofensivo y fue una de las claves para que el Aston Villa dominara el juego de principio a fin. Su regreso en gran nivel representa una gran noticia tanto para el club como para la Selección Argentina, que sigue de cerca su evolución.

Aston Villa y su momento en la Premier League

Con esta victoria, el Aston Villa escaló al séptimo puesto con 18 puntos, alcanzando la línea del Tottenham de Cuti Romero y manteniéndose en la pelea por ingresar a competiciones europeas.