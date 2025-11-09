9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
seleccionados

Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía marcó un golazo: Aston Villa goleó y sueña con Europa

Damián Emiliano Martínez fue figura y el volante marcó un tanto en la goleada 4-0 del Aston Villa ante Bournemouth por la Premier League. Mirá lo sucedido.

Emiliano Dibu Martínez atajó un penal y Buendía convirtió un golazo en la goleada del Aston Villa.

Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía convirtió un golazo en la goleada del Aston Villa.

Por Sitio Andino Deportes

El Aston Villa vivió una jornada soñada en Villa Park. Con una destacada actuación de Emiliano “Dibu” Martínez y un golazo de Emiliano Buendía, el equipo de Unai Emery aplastó 4-0 a Bournemouth por la fecha 11 de la Premier League, consolidando su levantada en el campeonato y alimentando su sueño de clasificación a competencias europeas.

Los dos argentinos fueron protagonistas: Buendía abrió el marcador con una definición precisa desde afuera del área, mientras que el Dibu se lució atajando un penal en un momento clave del partido, cuando el rival intentaba meterse en partido.

Lee además
Emiliano Dibu Martínez se refirió en redes a su error ante Liverpool y dejó un mensaje de autocrítica y superación. video
seleccionados

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa
Juan Martín González fue titular en la contundente victoria de Los Pumas ante Gales en Cardiff.
dieron el golpe

Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/1987547117959753956&partner=&hide_thread=false

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a brillar en el arco

El arquero de la Selección Argentina volvió a ser determinante con intervenciones de alto nivel. Primero, contuvo un penal que hubiera cambiado el rumbo del encuentro y luego respondió con una tapada espectacular en el segundo tiempo, manteniendo su arco en cero.

Martínez, uno de los símbolos del campeón del mundo, fue ovacionado por la hinchada local, que reconoció su solidez y liderazgo dentro del campo. Con esta actuación, el marplatense reafirma su condición de figura y referente del equipo inglés.

Embed - DIBU MARTÍNEZ, EL HÉROE VILLANO: PENAL ATAJADO Y FIGURA | Aston Villa 4-0 Bournemouth | RESUMEN

Emiliano Buendía y un regreso que ilusiona

Después de varios meses de recuperación tras una lesión ligamentaria, Emiliano Buendía volvió a demostrar su calidad. El ex jugador de Norwich y del fútbol argentino abrió la cuenta a los 28 minutos con un derechazo letal desde fuera del área.

El mediocampista se mostró activo, participó del circuito ofensivo y fue una de las claves para que el Aston Villa dominara el juego de principio a fin. Su regreso en gran nivel representa una gran noticia tanto para el club como para la Selección Argentina, que sigue de cerca su evolución.

Aston Villa y su momento en la Premier League

Con esta victoria, el Aston Villa escaló al séptimo puesto con 18 puntos, alcanzando la línea del Tottenham de Cuti Romero y manteniéndose en la pelea por ingresar a competiciones europeas.

Temas
Seguí leyendo

Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar la Selección y quién puede ser su rival en los 16avos de final

Inter Miami goleó con doblete de Lionel Messi y va por más: el próximo desafío en los playoffs de la MLS

Argentina, intratable: goleada a Fiji y puntaje ideal en el Mundial Sub 17

Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su posición por un cambio inesperado en Brasil

Mundial Sub 17: la Selección enfrenta a Fiji en busca del liderazgo del Grupo D y un cierre ideal

Boca y River juegan hoy un Superclásico clave del Clausura: hora y dónde verlo

Godoy Cruz se juega una final por la permanencia ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).
debe ganar como sea

Godoy Cruz se juega una final por la permanencia ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez
Las mediaciones en la justicia crecen día a día. 
Informe

La mediación en la justicia de Mendoza como herramienta de paz

Por Pablo Segura