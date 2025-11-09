El mendocino Bernardo Llaver peleó por la victoria en Río IV y fue protagonista en el Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver lideró buena parte de la carrera en Río Cuarto y sigue prendido en el campeonato del TC2000.

Por Sitio Andino Deportes







El mendocino Bernardo Llaver volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Turismo Carretera 2000. En una apasionante final disputada en el autódromo de Río Cuarto, el piloto de Honda Civic lideró buena parte de la carrera y fue pieza clave en la definición que terminó con el triunfo de Agustín Canapino (Renault Fluence).

Llaver, que largó adelante junto a Facundo Ardusso, mantuvo el control durante gran parte de la competencia, pero un toque entre ambos en las vueltas finales lo dejó sin chances de subir al podio. Aun así, el mendocino completó una gran actuación que lo mantiene en la lucha por el título.

Una carrera del Turismo Carretera 2000 dominada por los Honda hasta el golpe de escena Desde la largada, los Civic del RV Racing Team marcaron el ritmo en Córdoba. Llaver y Ardusso se alternaron la punta en una batalla intensa pero limpia… hasta el momento clave. A falta de dos vueltas, un roce entre ambos a la salida de la curva 1 permitió que Canapino aprovechara el espacio y se quedara con la victoria.

El mendocino intentó reponerse, pero los daños en su auto le impidieron sostener el ritmo y finalmente cayó al cuarto lugar. “Fue una lástima, teníamos todo para ganar. Estábamos haciendo una carrera inteligente, pero estas cosas pueden pasar cuando se pelea tan al límite”, reconoció Llaver tras la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CristianHB77/status/1987549940453691773&partner=&hide_thread=false Lucas Valle y Agustín Canapino, los ganadores del fin de semana.



Lucas Valle triunfó en la carrera sabatina del Turismo Carretera 2000.



Agustín Canapino aprovechó el domingo para quedarse con la victoria. pic.twitter.com/opwwJCJwwk — Cristian Brossy (@CristianHB77) November 9, 2025 El mendocino Bernardo Llaver sigue en la pelea por el título Pese al resultado, Llaver se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Con tres victorias en la temporada y una notable regularidad, el piloto de RV Racing continúa tercero en el certamen, a 68 puntos del líder, Agustín Canapino, y con chances matemáticas de pelear en la última fecha. La próxima cita será nada menos que el Gran Premio Coronación, a disputarse del 28 al 30 de noviembre en San Martín, Mendoza, lo que le da un condimento especial: Llaver definirá el campeonato frente a su gente, en el trazado donde se formó como piloto. Las posiciones en Rio Cuarto image