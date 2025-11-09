Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su posición por un cambio inesperado en Brasil

Por un cambio inesperado en el GP de Brasil, Franco Colapinto avanza en la grilla.

La grilla del Gran Premio de Brasil sufrió un cambio inesperado que beneficia directamente al argentino Franco Colapinto. Dos pilotos, Max Verstappen y Esteban Ocon, fueron sancionados y deberán largar desde el pitlane, lo que permite al representante de Alpine avanzar posiciones para la carrera del domingo en Interlagos.

El neerlandés Verstappen, quien había clasificado en el puesto 16, no podrá mantener esa posición debido a que Red Bull realizó ajustes en su monoplaza fuera del régimen de parque cerrado, lo que activa automáticamente una penalización. Por esa infracción, deberá iniciar la competencia desde boxes, cediendo un lugar al argentino.

Franco Colapinto - F1 Penalizaciones a Max Verstappen y Esteban Ocon benefician a Franco Colapinto en Interlagos Foto: Reuters Por su parte, el francés Esteban Ocon, piloto de Haas, también sufrió la misma sanción por modificaciones no autorizadas en su auto. Los cambios se realizaron sin la aprobación de los comisarios deportivos, por lo que el francés acompañará a Verstappen en el pitlane al inicio de la prueba.

De esta manera, Franco Colapinto mejorará su posición en la grilla y partirá 16°, en lugar del 18° obtenido durante la clasificación del sábado. El joven piloto buscará aprovechar el movimiento estratégico en un circuito como Interlagos, conocido por sus posibilidades de sobrepaso, sus condiciones cambiantes y su dinámica imprevisible.

El argentino, representante de Alpine, se mantiene optimista de cara a una competencia que podría ofrecerle oportunidades clave para sumar experiencia y visibilidad en la Fórmula 1.