Marcelo Gallardo sorprendió tras la derrota ante Boca: la drástica decisión que tomó en la Bombonera

El DT de River, Marcelo Gallardo, se fue sin hablar luego del Superclásico en la Bombonera.

Marcelo Gallardo volvió a quedar en el foco tras la derrota de River ante Boca por 2-0 en la Bombonera. El entrenador, que había ratificado su continuidad hasta 2026, sorprendió al retirarse del estadio sin dar declaraciones , en medio de un clima de tensión y dudas sobre el presente futbolístico del equipo.

El Xeneize se impuso con autoridad 2-0 en una nueva edición del Superclásico , por la fecha 15 del Torneo Clausura . Con este triunfo, Boca aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 , mientras que River complicó seriamente su panorama: su pasaje internacional ahora depende de los resultados de la última jornada.

El rendimiento del Millonario fue otra vez preocupante. El equipo mostró falta de claridad, errores defensivos y un mediocampo sin equilibrio, lo que generó nuevas críticas hacia el cuerpo técnico. En particular, las “curiosas decisiones” de Gallardo en la formación inicial fueron motivo de sorpresa entre los hinchas y los especialistas, al dejar fuera a algunos habituales titulares.

Después del pitazo final, Marcelo Gallardo tomó una decisión inesperada : se retiró de La Bombonera sin hablar con la prensa . Ni conferencia ni zona mixta. Solo Juanfer Quintero y el capitán Franco Armani dieron declaraciones antes de que el plantel regresara a la concentración.

La ausencia del técnico frente a los micrófonos generó múltiples interpretaciones: algunos ven un gesto de enojo ante la actuación del equipo, mientras que otros lo interpretan como una forma de evitar más polémicas en un momento delicado.

En el entorno del club, aseguran que el Muñeco seguirá firme en su cargo y que la prioridad será revertir la imagen en el cierre del torneo. Pese a la derrota, su contrato con River se extiende hasta diciembre de 2026, y la dirigencia mantiene la confianza en su proceso.

Qué le queda a River en el Torneo Clausura

Con esta caída, River podría terminar fuera de la zona de clasificación a la Libertadores, e incluso caer a puestos de Copa Sudamericana si no logra un buen resultado en la última fecha.

El Millonario cerrará su participación enfrentando a Vélez, en un partido que será clave para definir su futuro internacional y calmar las críticas internas.