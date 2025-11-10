10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
derrota dolorosa

Marcelo Gallardo sorprendió tras la derrota ante Boca: la drástica decisión que tomó en la Bombonera

Tras perder con Boca, el Muñeco Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena. Qué hizo el DT de River tras el Superclásico y cómo sigue su futuro.

El DT de River, Marcelo Gallardo, se fue sin hablar luego del Superclásico en la Bombonera.

El DT de River, Marcelo Gallardo, se fue sin hablar luego del Superclásico en la Bombonera.

Por Sitio Andino Deportes

Marcelo Gallardo volvió a quedar en el foco tras la derrota de River ante Boca por 2-0 en la Bombonera. El entrenador, que había ratificado su continuidad hasta 2026, sorprendió al retirarse del estadio sin dar declaraciones, en medio de un clima de tensión y dudas sobre el presente futbolístico del equipo.

Lee además
Gallardo no se va: el DT confirmó que sigue en River con la nueva dirigencia
En conferencia de prensa

Gallardo no se va: el DT confirmó que sigue en River con la nueva dirigencia
El Club Sportivo Independiente Rivadavia va por los tres puntos.
en el parque

Juega el único campeón de Cuyo: la Lepra recibe a Central Córdoba en el Gargantini

El rendimiento del Millonario fue otra vez preocupante. El equipo mostró falta de claridad, errores defensivos y un mediocampo sin equilibrio, lo que generó nuevas críticas hacia el cuerpo técnico. En particular, las “curiosas decisiones” de Gallardo en la formación inicial fueron motivo de sorpresa entre los hinchas y los especialistas, al dejar fuera a algunos habituales titulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1987702126521303116&partner=&hide_thread=false

La reacción de Marcelo Gallardo tras el Superclásico

Después del pitazo final, Marcelo Gallardo tomó una decisión inesperada: se retiró de La Bombonera sin hablar con la prensa. Ni conferencia ni zona mixta. Solo Juanfer Quintero y el capitán Franco Armani dieron declaraciones antes de que el plantel regresara a la concentración.

La ausencia del técnico frente a los micrófonos generó múltiples interpretaciones: algunos ven un gesto de enojo ante la actuación del equipo, mientras que otros lo interpretan como una forma de evitar más polémicas en un momento delicado.

En el entorno del club, aseguran que el Muñeco seguirá firme en su cargo y que la prioridad será revertir la imagen en el cierre del torneo. Pese a la derrota, su contrato con River se extiende hasta diciembre de 2026, y la dirigencia mantiene la confianza en su proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987646706100642153&partner=&hide_thread=false

Qué le queda a River en el Torneo Clausura

Con esta caída, River podría terminar fuera de la zona de clasificación a la Libertadores, e incluso caer a puestos de Copa Sudamericana si no logra un buen resultado en la última fecha.

El Millonario cerrará su participación enfrentando a Vélez, en un partido que será clave para definir su futuro internacional y calmar las críticas internas.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para seguir en Primera

Franco Colapinto tras el GP de Brasil: el mensaje que ilusiona a los fanáticos y su promesa para 2026

Claudio Úbeda tras el triunfo ante River: la palabra con la que definió a su Boca y el mensaje para Russo

Tristeza Tombina: Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán y quedó a un paso del descenso

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores

Julián Santero es el nuevo campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3: gloria mendocina en Río Cuarto

Gonzalo Antolín sufrió en Río Cuarto pero sigue como líder del campeonato de Clase 2 del TN

El mendocino Bernardo Llaver peleó por la victoria en Río IV y fue protagonista en el Turismo Carretera 2000

LO QUE SE LEE AHORA
Durísimo golpe para el Tomba en el norte nacional.
caída dolorosa

Tristeza Tombina: Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán y quedó a un paso del descenso

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Por Sitio Andino Policiales
La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: 90 cosechas de una misma cepa
Edición 2026

La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"

Por Natalia Mantineo
La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo.
ACUERDO

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Por Sitio Andino Economía