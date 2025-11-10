Marcelo Gallardo sorprendió tras la derrota ante Boca: la drástica decisión que tomó en la Bombonera

Marcelo Gallardo volvió a quedar en el foco tras la derrota de River ante Boca por 2-0 en la Bombonera. El entrenador, que había ratificado su continuidad hasta 2026, sorprendió al retirarse del estadio sin dar declaraciones, en medio de un clima de tensión y dudas sobre el presente futbolístico del equipo.
Boca ganó el Superclásico y profundizó la crisis de River
El rendimiento del Millonario fue otra vez preocupante. El equipo mostró falta de claridad, errores defensivos y un mediocampo sin equilibrio, lo que generó nuevas críticas hacia el cuerpo técnico. En particular, las “curiosas decisiones” de Gallardo en la formación inicial fueron motivo de sorpresa entre los hinchas y los especialistas, al dejar fuera a algunos habituales titulares.
La reacción de Marcelo Gallardo tras el Superclásico
Después del pitazo final, Marcelo Gallardo tomó una decisión inesperada: se retiró de La Bombonera sin hablar con la prensa. Ni conferencia ni zona mixta. Solo Juanfer Quintero y el capitán Franco Armani dieron declaraciones antes de que el plantel regresara a la concentración.
La ausencia del técnico frente a los micrófonos generó múltiples interpretaciones: algunos ven un gesto de enojo ante la actuación del equipo, mientras que otros lo interpretan como una forma de evitar más polémicas en un momento delicado.
En el entorno del club, aseguran que el Muñeco seguirá firme en su cargo y que la prioridad será revertir la imagen en el cierre del torneo. Pese a la derrota, su contrato con River se extiende hasta diciembre de 2026, y la dirigencia mantiene la confianza en su proceso.