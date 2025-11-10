10 de noviembre de 2025
Juega el único campeón de Cuyo: la Lepra recibe a Central Córdoba en el Gargantini

Independiente Rivadavia festeja la Copa Argentina en el Gargantini. Mirá la hora, TV y todo sobre el partido con Central Córdoba de SdE.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia va por los tres puntos.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia festejará el título de la Copa Argentina este lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Bautista Gargantini, desde las 21.15, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y marcará el cierre del torneo como local para el equipo de Alfredo Berti.

La Lepra celebra un título histórico con su gente

La noche del lunes en el Parque General San Martín promete ser una verdadera fiesta. Independiente Rivadavia, que viene de consagrarse campeón de la Copa Argentina y lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026, se presentará ante su público en el último partido de local del Clausura.

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, buscará un triunfo para coronar una campaña inolvidable. Pese a haber quedado sin chances de avanzar a los playoffs tras la derrota 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, la Lepra quiere despedirse con una victoria ante un rival exigente como Central Córdoba.

El árbitro del partido será Pablo Echavarría, y se espera un estadio colmado de hinchas leprosos para celebrar un año histórico, con banderas, cánticos y una emoción única por el primer título nacional de la institución.

El presente de Independiente Rivadavia y cómo llega Central Córdoba

En el Torneo Clausura, Independiente Rivadavia ocupa el puesto 14 con 12 puntos, producto de dos triunfos, seis empates y seis derrotas. El Azul lleva siete partidos sin ganar, y su último triunfo fue el 30 de agosto, en el Gargantini, 2-1 ante Argentinos Juniors.

Más allá de los resultados, el clima en el club es de pura felicidad tras el logro más importante de su historia reciente. Los dirigidos por Berti buscarán regalarle una alegría más a su gente antes de cerrar el certamen como visitantes ante Defensa y Justicia.

Por su parte, Central Córdoba llega entonado: viene de empatar 0-0 con Racing, está tercero en la Zona A con 22 puntos, a uno del líder Boca Juniors, y con grandes chances de clasificarse a los playoffs del Clausura.

El historial entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba

Ambos equipos se enfrentaron en ocho ocasiones por torneos de la Primera Nacional.

La Lepra ganó cuatro veces, Central Córdoba se impuso en tres y empataron una vez.

El último antecedente fue victoria de Independiente Rivadavia 2-1, el 28 de abril, en el estadio Único Madre de Ciudades, por el Torneo Apertura.

Lo que se viene para la Lepra

En la última fecha, Independiente Rivadavia se verá las caras con Defensa y Justicia en condición de visitante.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

