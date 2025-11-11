11 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Misión oficial

Alimentos y minería, ejes del encuentro de Alfredo Cornejo con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes

Alfredo Cornejo dijo que Mohammed Alsuwaidi, titular de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, "mostró mucho interés" por la provincia de Mendoza.

Alimentos y minería, ejes del encuentro de Alfredo Cornejo con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes.

Alimentos y minería, ejes del encuentro de Alfredo Cornejo con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes.

Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo, en su visita a Abu Dhabi, se reunió con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes y titular de "uno de los fondos de inversión más grandes del mundo". El Gobierno calificó el encuentro de "inédito" y el mandatario aseguró que "mostró mucho interés por Mendoza".

La comitiva mendocina mantuvo una reunión con Mohammed Alsuwaidi y las autoridades del fondo ADQ – Abu Dhabi Developmental Holding Company. Se trató de un "encuentro excepcional", ya que el funcionario emiratí solo recibe mandatarios nacionales con rango de Presidente o Canciller, siendo el primer gobernador argentino en concretar una audiencia de estas características, señaló el Ejecutivo.

Además de Cornejo, participó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el embajador de Argentina en Emiratos Árabes, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el embajador de Emiratos Árabes en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi.

"Le presenté el proyecto del fondo cerrado de inversión que estamos impulsando para atraer capitales al desarrollo de la minería en Mendoza. Le interesó mucho la propuesta y coincidimos en que sería muy beneficioso trabajar juntos. Nuestros equipos ya quedaron en contacto para avanzar. Me comentó que les interesa ampliar la presencia física en la Argentina y que ahora, con el nuevo contexto político y económico del país, sienten que es el momento para hacerlo", afirmó el Gobernador.

El pasado lunes, el Gobernador se reunió con Mohamed Al Khodr Al Ahmad, CEO del grupo Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), el principal conglomerado logístico e industrial de los Emiratos Árabes Unidos. Días atrás, Mendoza formó parte de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC).

Los ejes del encuentro

Tras el encuentro, el Gobernador declaró: “Estuvimos reunidos con el ministro de inversión de Emiratos Árabes Unidos, un funcionario muy influyente. Él es titular de ADQ, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y mostró mucho interés por Mendoza, por sus alimentos, por la minería y las potencialidades de nuestras logística donde ellos también son expertos”.

Por su parte, Latorre mencionó el contexto económico y productivo de la provincia de Mendoza, resaltando "la solvencia institucional y la seguridad jurídica" de la provincia. Dijo que fue una reunión positiva. “Explicamos cuáles son los principales proyectos en materia de infraestructura y en el desarrollo de la minería, especialmente en minerales críticos para la transición energética", comentó.

alfredo cornejo, ministro de Inversiones de Emiratos Árabes
La comitiva mendocina en Emiratos Árabes.

La comitiva mendocina en Emiratos Árabes.

"Presentamos también el diseño de un fondo cerrado de inversión para atraer capitales hacia el desarrollo de la industria minera en Mendoza. El ministro se mostró muy interesado, y los equipos técnicos de ambas partes quedarán en contacto para avanzar en propuestas concretas”, añadió la funcionaria.

Quién es el ministro de Inversiones con el que se juntó Alfredo Cornejo

Mohammed Hassan Alsuwaidi es licenciado en Contabilidad y ministro de Inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, además de desempeñarse como director general y consejero delegado de Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), "uno de los fondos soberanos más relevantes de la región", que impulsa proyectos de diversificación económica, inversión en infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

Alsuwaidi también preside Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Pure Health y ADC Acquisition Corporation, tres entidades de los sectores de energía, salud y finanzas. Asimismo, es vicepresidente de Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), referente global en energías renovables, y de Aldar Properties, una importante desarrolladora inmobiliaria del Golfo.

El ministro integra los consejos de administración de instituciones públicas y privadas, entre ellas ADNOC Distribution, ADNOC Gas, Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), el Fondo de Pensiones de Abu Dhabi y Al Dahra Holding, conglomerado especializado en producción y comercio de alimentos.

Antes de incorporarse a ADQ, Alsuwaidi desarrolló una sólida carrera en Mubadala Investment Company, donde adquirió experiencia en sectores como minería, metalurgia, tecnología e infraestructura. También ocupó cargos en el Union National Bank y en Abu Dhabi Ship Building, fortaleciendo su perfil en banca y finanzas.

