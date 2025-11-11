11 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos

El Gobierno nacional oficializó la salida de un hombre cercano al exjefe de Gabinete. Qué otros funcionarios podrían salir.

Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos.

Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos.

Tras la salida de Guillermo Francos del Gobierno nacional, reemplazado por Manuel Adorni, el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia a un hombre cercano al exjefe de Gabinete. Se trata de José Luis Vila, quien estaba a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Esta salida se conoció este martes, a través del decreto 791 publicado en el Boletín Oficial.

El Gabinete sigue sufriendo modificaciones de cara al segundo tramo de la gestión de Milei. Luego de los cambios en diversos ministerios, la figura de Francos, que supo ser clave en los últimos meses, sigue perdiendo fuerza en el Gobierno mediante la pérdida de peso de funcionarios allegados.

“Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2025, la renuncia presentada por el señor José Luis Vila al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, dice el decreto que concluye: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

jose luis vila
José Luis Vila. Foto: La Nación.

José Luis Vila. Foto: La Nación.

Esto se da después de la llegada de Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros. La salida de Vila no es casual sino que responde a la decisión de reemplazar a los funcionarios que responden políticamente al exjefe de la cartera.

Las salidas de otros funcionarios vinculados a Guillermo Francos

Otro de los que podría salir del Gobierno es el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello. También está en duda es el del vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, quien continúa en funciones. Rolandi llegó de la mano de Nicolás Posse, con el que mantiene un vínculo de amistad. Esto molesta al mandatario, pero su perfil técnico le da aire en la reestructuración.

Más cambios

Asimismo, este martes, también en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que lidera Daniel Scioli a la Jefatura de Gabinete. Fuente: NA.

