11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

El Gobierno nacional desreguló cuotas de colegios privados y podrán fijar valores sin autorización

El Gobierno nacional derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios de gestión privada desde hace 30 años.

El Gobierno nacional desreguló cuotas de colegios privados y podrán fijar valores sin autorización.
El Gobierno nacional desreguló cuotas de colegios privados y podrán fijar valores sin autorización.
Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados. Por lo cual, las instituciones ya no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni contar con el aval del Estado. El Ejecutivo argumentó que el mecanismo vigente hasta ahora "perjudica a las familias" y "constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos".

La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de las escuelas de gestión privada sin aportes estatales, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Lee además
Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos.
Nueva salida

Siguen los cambios en el Gobierno nacional: aceptan renuncia de un funcionario clave de Guillermo Francos
El Gobierno nacional  comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff
Argentino rehén de Hamas

El Gobierno nacional comunicó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff

La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento. Los requerimientos fijados debían efectuarse antes de la finalización del ciclo lectivo previo, concretamente el 31 de octubre de cada año vencía el plazo. Hace poco el Ejecutivo lo había extendido hasta el 15 de noviembre.

"Con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos. Esto permite estabilizar el gasto de las familias en educación, y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable para estas instituciones que representan", expresó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1988199019982582209?s=20&partner=&hide_thread=false

El decreto derogado

El decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores de los estudiantes respecto a los nuevos valores de los aranceles, a raíz de que posteriormente eso debía ser reflejado ante las autoridades nacionales. En caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los valores vigentes.

Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

En ese sentido, manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que “en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”.

Al respecto, el Ejecutivo señaló que “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”. Asimismo, expresó que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.

Los argumentos del Gobierno nacional

Frente a dicho panorama, el Ejecutivo remarcó que “esta situación constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos, quienes, al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”.

Al mismo tiempo, el Gobierno argumentó que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

En este contexto, afirmó: “El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Manuel Adorni detalló los temas en los que trabajó el Gobierno en la semana

La Bancaria de San Rafael rechaza cambios que "eliminen derechos conquistados"

El Gobierno nacional habilitó la compra de armas semiautomáticas: los requisitos

Presupuesto 2026: el oficialismo busca ganarle la pulseada a la oposición para postergar el debate

Más salidas en el Ejecutivo nacional: renunció la viceministra de Salud

Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

El Gobierno nacional avanza en la normalización del mercado eléctrico y la reducción de subsidios

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Las Más Leídas

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile
Vacaciones y compras

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Te Puede Interesar

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas.
Boletín Oficial

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 
prevención del delito

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Por Pablo Segura
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Por Facundo La Rosa