Escándalo en el Bosque: Aprevide no sancionará a Gimnasia tras el martillazo al árbitro Falcón Pérez

La agresión con un martillo no derivará en sanción para Gimnasia La Plata.

La Aprevide confirmó que no sancionará a Gimnasia La Plata por la agresión con un martillo de seguridad que sufrió el árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido ante Vélez . Según el organismo, la rápida identificación del agresor permitió aplicar una medida individual y evitó que el club recibiera una penalización institucional.

El incidente ocurrió el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo , durante la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. A los 33 minutos del primer tiempo, tras el gol de Marcelo Torres , un hincha arrojó un martillo de seguridad desde la platea. El objeto impactó en el césped y luego rozó el rostro del árbitro Yael Falcón Pérez , obligando a detener el juego.

Pese a la gravedad del episodio, la Aprevide resolvió no aplicar sanciones contra Gimnasia . El motivo: el agresor fue identificado de inmediato gracias al sistema de cámaras del estadio. Bajo este argumento, el organismo sostuvo que la responsabilidad no debe recaer sobre el club, sino sobre el individuo que cometió el ataque.

El caso se resolvió en cuestión de minutos. Las cámaras permitieron identificar al autor: Franco Suárez , quien fue detenido y, al momento del procedimiento, llevaba una bengala entre sus pertenencias, lo que complicó aún más su situación judicial.

Según fuentes cercanas al organismo, la política aplicada responde a un criterio específico: cuando el agresor puede ser identificado y expulsado individualmente, el club queda exento de sanciones colectivas. Esta postura busca desalentar hechos violentos sin perjudicar a las instituciones que cumplen con los protocolos de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1987986421005910184&partner=&hide_thread=false TIRARON UN MARTILLO DE EMERGENCIA DESDE LA TRIBUNA Y LE PEGÓ AL ÁRBITRO.pic.twitter.com/xmFs3FQst0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2025

Quién es el agresor y qué sanciones podría enfrentar tras el ataque a Yael Falcón Pérez

El hincha identificado como Franco Suárez enfrenta ahora una causa contravencional. Además, podría recibir el derecho de admisión para todos los estadios del país, una medida que suele aplicarse en casos de agresión directa hacia jugadores, árbitros o integrantes del operativo de seguridad.

La Aprevide señaló que la escala de sanciones será elevada debido a dos factores:

– el uso de un objeto contundente,

– y la posesión de una bengala, considerada elemento peligroso en el marco de un espectáculo deportivo.

Si bien el martillazo no provocó lesiones en el árbitro, el hecho generó una fuerte preocupación. La agresión ocurrió en un momento donde el clima en el estadio era tenso, tras el gol que abrió el marcador para el “Lobo”.

El encuentro pudo reanudarse una vez que se constató que Falcón Pérez no había sufrido heridas. Finalmente, el partido terminó con triunfo 2-0 para Gimnasia, pero el episodio quedó en el centro del debate del fútbol argentino.