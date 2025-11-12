En San Juan hay motociclismo para los mendocinos: Mariano Villalobos y Federico Márquez van por todo al GP3

El rugido de los motores vuelve al Circuito San Juan Villicum, y el Aero Racing Team dirá presente en el motociclismo del bueno con sus dos pilotos de la provincia de Mendoza, Mariano Villalobos y Federico Márquez, en el gran cierre de la temporada 2025 del motociclismo nacional e internacional. La acción se vivirá del 14 al 16 de noviembre, con entrada libre y gratuita para el público.
El evento reunirá un triple calendario de primer nivel: la Latin America Talent Cup, el GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), en una cita que promete espectáculo, competencia y emoción en el trazado albardonero.
El Aero Racing Team mendocino cierra la temporada en el Villicum Con Fede Márquez y Mariano Villalobos en pista, el equipo dirá presente en el gran final del #motociclismo argentino . “Queremos demostrar lo que sabemos hacer”, dijo Márquez pic.twitter.com/7s1SGStIvR
Con esta cita, el Aero Racing Team pondrá punto final a un 2025 cargado de competencias y aprendizajes, donde el equipo mendocino volvió a demostrar su potencial técnico y humano frente a los mejores del país y del continente.
El Autódromo San Juan Villicum será el escenario perfecto para despedir la temporada: un circuito moderno, técnico y exigente, que combina velocidad, precisión y espectáculo. Con pilotos de distintos países y las mejores motos del continente, el evento promete tres días de pura adrenalina para los fanáticos del deporte motor.
El equipo mendocino buscará cerrar el año con una actuación destacada, reafirmando el crecimiento del motociclismo cuyano en el plano nacional.