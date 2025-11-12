12 de noviembre de 2025
Sitio Andino
En San Juan hay motociclismo para los mendocinos: Mariano Villalobos y Federico Márquez van por todo al GP3

Los pilotos de la provincia de Mendoza se presentan en el lindero San Juan, buscando terminar en lo más alto del motociclismo regional. Mirá lo que se viene.

Los mendocinos Villalobos y Márquez cierran el año a pura velocidad en el imponente autódromo San Juan Villicum.

Los mendocinos Villalobos y Márquez cierran el año a pura velocidad en el imponente autódromo San Juan Villicum.

Por Martín Sebastián Colucci

El rugido de los motores vuelve al Circuito San Juan Villicum, y el Aero Racing Team dirá presente en el motociclismo del bueno con sus dos pilotos de la provincia de Mendoza, Mariano Villalobos y Federico Márquez, en el gran cierre de la temporada 2025 del motociclismo nacional e internacional. La acción se vivirá del 14 al 16 de noviembre, con entrada libre y gratuita para el público.

El evento reunirá un triple calendario de primer nivel: la Latin America Talent Cup, el GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), en una cita que promete espectáculo, competencia y emoción en el trazado albardonero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1988592045183979748&partner=&hide_thread=false

Villalobos y Márquez, dos referentes mendocinos listos para acelerar

El mendocino Federico Márquez llega con excelentes sensaciones tras su gran actuación en la fecha anterior, donde logró muy buenos resultados y consolidó su progreso dentro de la categoría. “Llegamos a esta carrera con varias modificaciones en las motos y tenemos fe en que nos va a ir bien. Contamos con la experiencia de haber corrido allí varias veces y a eso le sumamos las buenas performances de las últimas carreras donde estuvimos. Queremos demostrar lo que sabemos hacer”, afirmó el piloto antes de viajar a San Juan.

Aero Racing Team (1)

Cierre de temporada en San Juan

Con esta cita, el Aero Racing Team pondrá punto final a un 2025 cargado de competencias y aprendizajes, donde el equipo mendocino volvió a demostrar su potencial técnico y humano frente a los mejores del país y del continente.

El Autódromo San Juan Villicum será el escenario perfecto para despedir la temporada: un circuito moderno, técnico y exigente, que combina velocidad, precisión y espectáculo. Con pilotos de distintos países y las mejores motos del continente, el evento promete tres días de pura adrenalina para los fanáticos del deporte motor.

Aero Racing Team (2)

El equipo mendocino buscará cerrar el año con una actuación destacada, reafirmando el crecimiento del motociclismo cuyano en el plano nacional.

