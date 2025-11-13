¿Juega Messi desde el arranque? La probable formación de Argentina ante Angola que analiza Scaloni

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola, en Luanda.

La Selección de fútbol de Argentina afrontará este viernes su último compromiso del año frente a Angola , desde las 13:00 , en Luanda. Con Lionel Messi confirmado como titular, el entrenador Lionel Scaloni analiza variantes por lesiones y descansos. El DT ya perfila una formación probable con cambios en todas las líneas para cerrar la fecha FIFA.

El principal atractivo del amistoso será la presencia de Lionel Messi desde el arranque. El capitán volverá a comandar al equipo en un duelo que marca el cierre de la actividad albiceleste en 2025. Con varias bajas, Scaloni apuesta a que el rosarino lidere a un equipo con mezcla de experiencia y recambio.

Una de las decisiones ya tomadas es en el arco: Gerónimo Rulli será el titular, debido a que Emiliano “Dibu” Martínez no fue convocado para darle descanso tras una intensa temporada. El arquero del Ajax tendrá una nueva oportunidad de mostrarse.

En defensa, la línea estaría compuesta por Juan Foyth , Nicolás Otamendi , Cristian “Cuti” Romero o Marcos Senesi , y Nicolás Tagliafico . La gran duda está en el estado físico del Cuti , quien arrastra molestias y será evaluado hasta último momento. Si está en condiciones, será titular; si no, el lugar será para Senesi .

Scaloni busca solidez defensiva pero también salida limpia, por eso mantiene a Foyth como lateral derecho y a Tagliafico como opción segura por izquierda.

Recambio en el mediocampo y dupla ofensiva confirmada para el amistoso

En el mediocampo, la Selección presentará cambios respecto a los últimos partidos. La base estará conformada por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovanni Lo Celso, tres nombres que parecen tener su lugar asegurado según lo trabajado por el cuerpo técnico.

La cuarta plaza se definirá entre Thiago Almada y Nicolás Paz, dos futbolistas jóvenes que buscan ganarse continuidad en el ciclo. Almada aporta velocidad y desequilibrio; Paz, inteligencia y manejo de pelota. La pelea entre ambos se mantiene abierta y se resolverá durante los ensayos previos al partido.

Arriba, la dupla ofensiva está prácticamente definida: Lionel Messi junto a Lautaro Martínez. La ausencia de Julián Álvarez, que recibió descanso, abre la posibilidad de que Lautaro retome su rol protagónico como referente de área. Scaloni quiere que ambos sumen minutos juntos pensando en el armado ofensivo para el Mundial 2026.

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 también busca aprovechar el amistoso para evaluar a jugadores que habitualmente tienen pocos minutos en la Selección. Con el Mundial cada vez más cerca, la fecha FIFA de noviembre es clave para ajustar detalles y observar alternativas.

La posible formación de la Selección argentina vs. Angola

La alineación que maneja Scaloni es la siguiente: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Thiago Almada o Nicolás Paz y Lautaro Martínez.