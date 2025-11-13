13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
La Conmebol confirmó el fuera de juego semiautomático en la Libertadores y Sudamericana 2025

La Conmebol ratificó el uso del fuera de juego semiautomático en las finales de las copas internacionales. Mirá cómo funciona.

La Conmebol redobla la apuesta tecnológica para evitar polémicas.

Por Sitio Andino Deportes

La Conmebol confirmó que el fuera de juego semiautomático (SAOT) volverá a utilizarse en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, junto con la Tecnología de Línea de Gol (GLT). Tras su debut exitoso, el organismo busca mejorar la precisión arbitral, agilizar revisiones y reducir controversias en instancias decisivas.

Cómo funcionará el fuera de juego semiautomático en las finales de la Conmebol

La decisión de implementar nuevamente el SAOT responde al objetivo de elevar los estándares de justicia, transparencia y precisión tecnológica en las competencias más importantes del continente. El sistema, desarrollado íntegramente por la Conmebol, ya fue utilizado con éxito en la final de la Sudamericana 2024 (Racing vs. Cruzeiro), en la final de la Libertadores 2024 (Botafogo vs. Atlético Mineiro) y en la Recopa 2025.

El SAOT se basa en una estructura de máxima complejidad tecnológica. En cada estadio se instalarán 24 cámaras de alta velocidad, con funciones específicas: 14 dedicadas a la detección de la línea de gol y 10 al análisis del fuera de juego. Estas cámaras capturan más de 200 cuadros por segundo, con una resolución superior a 500 píxeles por metro, garantizando un detalle milimétrico.

La Comisión de Árbitros destacó que este avance representó “un salto cualitativo en la toma de decisiones”, ya que no solo mejoró la precisión, sino que redujo notablemente los tiempos de revisión en jugadas polémicas, un aspecto clave para agilizar las finales.

Línea de gol, transparencia y el estándar tecnológico que quiere imponer la Conmebol

Además del SAOT, las finales de Libertadores y Sudamericana volverán a contar con la Tecnología de Línea de Gol (GLT), una herramienta que elimina cualquier duda sobre si la pelota cruzó por completo la línea. Esta tecnología utiliza sensores y cámaras sincronizadas que envían una señal inmediata al árbitro cuando se produce un gol legítimo.

La combinación SAOT + GLT marca un antes y un después en las competencias sudamericanas. Según la Conmebol, estas herramientas elevan la credibilidad, la velocidad de respuesta y la transparencia total del arbitraje. Para los equipos, implica mayor seguridad; para los hinchas, menos polémicas; y para el espectáculo, una mejora sustancial en la fluidez del juego.

El organismo también remarcó que el uso sostenido de estas tecnologías es parte de un proyecto a largo plazo para posicionarse como una de las confederaciones más innovadoras del mundo. La meta es clara: que las finales se definan por mérito deportivo, sin que un error humano condicionante empañe un título internacional.

La Conmebol asegura que la apuesta tecnológica llegó para quedarse. El objetivo es que el arbitraje sudamericano esté a la altura de las grandes ligas y continúe avanzando hacia un fútbol más moderno, riguroso y confiable.

