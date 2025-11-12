12 de noviembre de 2025
Alpine apuesta fuerte por Franco Colapinto en 2026: el plan para darle un coche a su altura

La escudería francesa confirmó que Franco Colapinto seguirá en Alpine y prometió un monoplaza competitivo para 2026. Mirá lo que se viene.

El argentino Franco Colapinto seguirá en Alpine y recibirá un coche totalmente renovado para 2026.

Luego de varias semanas de rumores, la escudería Alpine confirmó que Franco Colapinto continuará en el equipo para la temporada 2026 de Fórmula 1. La noticia llega acompañada de una promesa concreta: darle al argentino un monoplaza más competitivo que le permita mostrar todo su potencial en la máxima categoría.

El anuncio se realizó durante el Gran Premio de Brasil, donde el director deportivo del equipo, Steve Nielsen, elogió el progreso del piloto nacido en Pilar y remarcó que el proyecto deportivo girará en torno a una dupla sólida junto a Pierre Gasly. “Franco es una persona abierta, honesta y muy trabajadora. Tuvo un comienzo difícil, pero alcanzó un nivel similar al de Pierre, que es nuestra referencia técnica”, destacó el directivo en diálogo con Motorsport.com.

El nuevo reglamento técnico y el sueño de un auto ganador en Alpine

La temporada 2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1, ya que entrará en vigor un nuevo reglamento técnico que modificará chasis, motores y aerodinámica. Por eso, Alpine decidió enfocar la segunda mitad de 2025 en el desarrollo del nuevo coche, sacrificando parte del rendimiento actual para dar un salto de calidad el próximo año.

“Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero Franco ya superó la etapa de errores iniciales. Ahora puede concentrarse en su rendimiento. Esperamos poder darle un coche mucho mejor el año que viene para ver realmente de lo que es capaz”, sostuvo Nielsen.

El argentino, de 22 años, vivirá su primera temporada completa desde el inicio en 2026. Su debut en la Fórmula 1 se produjo en 2024 con Williams, donde disputó nueve carreras, y en 2025 se sumó a Alpine como titular a partir del Gran Premio de Imola, reemplazando al australiano Jack Doohan. Desde entonces, mostró consistencia, buenas maniobras y una rápida adaptación al ritmo del equipo francés.

Franco Colapinto, el nuevo pilar del proyecto Alpine

Para la escudería, mantener la dupla Gasly-Colapinto es una apuesta estratégica. Gasly, campeón de carrera en 2020 y con gran conocimiento técnico, sirve de referencia para el desarrollo del nuevo monoplaza. “Tener una referencia conocida como Pierre es clave cuando se está desarrollando un coche nuevo. Nos permite medir el rendimiento real del auto y de su compañero”, explicó Nielsen.

El dirigente aseguró que el objetivo de Alpine es recuperar terreno en el campeonato de constructores y volver a pelear con los equipos de mitad de tabla alta, como Aston Martin y McLaren. “Ambos pilotos tienen potencial para mucho más. Si logramos darles un coche a la altura, Franco podrá demostrar todo su talento y Pierre liderará al equipo hacia los resultados que queremos alcanzar”, añadió.

La continuidad del piloto argentino también responde al interés de la escudería por reforzar su proyección internacional, ya que la figura de Colapinto genera enorme repercusión en América Latina y atrae patrocinadores nuevos a la estructura con sede en Enstone.

Un 2026 de grandes expectativas para Franco Colapinto

Con un coche totalmente renovado y el respaldo pleno del equipo, Franco Colapinto se prepara para dar el salto que puede consolidarlo definitivamente en la Fórmula 1. “El año que viene será clave para medir su verdadero techo”, afirman en el entorno de Alpine, que ya trabaja en las pruebas de pretemporada para febrero.

El argentino volverá a subirse al monoplaza el fin de semana del 23 de noviembre, cuando dispute el Gran Premio de Las Vegas, penúltima cita del calendario 2025. Será su última oportunidad del año para cerrar con buenas sensaciones antes de iniciar un 2026 cargado de expectativas y desafíos.vertirse en protagonista de la nueva era de Alpine en la Fórmula 1.

