Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina

Este será el próximo rival que tendrá Independiente Rivadavia por Copa Argentina Este miércoles 17, Club Atlético Tigre se impuso por 2 a 0 ante Club Atlético Claypole en el duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. Los goles del encuentro fueron convertidos por Ramón “Cachila” Arias y David Romero.

Tigre Tigre será el próximo rival de la Lepra por Copa Argentina Con este resultado, el Matador aseguró su clasificación a la próxima instancia del certamen y tendrá un cruce picante frente al vigente campeón del título: Independiente Rivadavia, uno de los protagonistas destacados del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Alfredo Berti debutó en esta edición del torneo en enero con un triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de Caseros, con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos, en el estadio de Villa Mercedes, consolidando su buen arranque en la competencia.

