Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina

En las últimas horas quedó confirmado el próximo rival del Club Sportivo Independiente Rivadavia en la Copa Argentina de Fútbol. En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber sobre el próximo compromiso del conjunto mendocino en el certamen nacional.
Este será el próximo rival que tendrá Independiente Rivadavia por Copa Argentina
Este miércoles 17, Club Atlético Tigre se impuso por 2 a 0 ante Club Atlético Claypole en el duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. Los goles del encuentro fueron convertidos por Ramón “Cachila” Arias y David Romero.
Con este resultado, el Matador aseguró su clasificación a la próxima instancia del certamen y tendrá un cruce picante frente al vigente campeón del título: Independiente Rivadavia, uno de los protagonistas destacados del fútbol argentino.
El equipo dirigido por Alfredo Berti debutó en esta edición del torneo en enero con un triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de Caseros, con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos, en el estadio de Villa Mercedes, consolidando su buen arranque en la competencia.