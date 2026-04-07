Tomás Etcheverry venció a Dimitrov en Montecarlo y se ilusiona en la gira de polvo de ladrillo

Tomás Etcheverry logró un gran triunfo ante Dimitrov y sigue firme en Montecarlo.

Tomás Etcheverry sigue creciendo y lo ratificó en Montecarlo. El argentino consiguió un triunfazo ante Grigor Dimitrov y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000, en plena consolidación dentro de la élite del tenis mundial.

El platense se impuso por 6-4, 2-6 y 6-3 , en un partido intenso que duró casi dos horas, donde mostró carácter para sostenerse en los momentos clave.

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No fue una victoria más. Etcheverry logró su primer triunfo ante Dimitrov , un rival de jerarquía que siempre representa un desafío en este tipo de escenarios.

El argentino supo golpear en el primer set, sufrió un bajón en el segundo, pero volvió a tomar el control en el tercero , mostrando madurez y solidez desde el fondo de la cancha.

El gran momento de Etcheverry

El presente del argentino no es casualidad. Viene en alza desde finales de 2025 y en este 2026 ya dio un golpe importante con su consagración en el ATP 500 de Río.

Ese rendimiento le permitió regresar al top 30 del ranking ATP y posicionarse como uno de los nombres a seguir en la gira de polvo de ladrillo.

Lo que viene en Montecarlo

En la próxima ronda, Etcheverry se enfrentará al francés Térence Atmane, que viene de ganar con autoridad en su debut.

El argentino llega con confianza y ritmo, en un cuadro donde buscará seguir avanzando y consolidar su gran momento.

Báez no pudo con Alcaraz y Cerúndolo sigue firme

La jornada dejó sensaciones mixtas para los argentinos. Sebastián Báez cayó ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, por 6-1 y 6-3, en un partido donde el español fue claramente superior.

En cambio, Francisco Cerúndolo sigue en carrera, tras su gran triunfo ante Tsitsipas, y se medirá con el checo Tomás Machac en la siguiente ronda.

Preguntas clave

¿A quién le ganó Etcheverry en Montecarlo?

A Grigor Dimitrov.

¿Cómo fue el resultado del partido?

6-4, 2-6 y 6-3.

¿Quién será su próximo rival?

El francés Térence Atmane.

¿Qué argentinos siguen en el torneo?

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo.