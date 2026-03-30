Semana cargada para el Tenis argentino con acción en Marrakech, Houston y Bucarest

Varios debuts exigentes, un cruce entre compatriotas y nombres que buscan consolidarse en el Tenis.

El circuito ATP vuelve a tomar ritmo y los argentinos tendrán una semana intensa de Tenis con participación en Marrakech, Houston y Bucarest , en el inicio de la gira sobre polvo de ladrillo. Con varios nombres fuertes en acción, habrá partidos exigentes, cruces directos y la necesidad de empezar a sumar puntos importantes .

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En el ATP 250 de Marrakech , habrá presencia nacional con Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli , en un torneo que tiene como principal preclasificado al italiano Luciano Darderi. Cerúndolo tendrá un debut complicado ante el polaco Kamil Majchrzak , en un duelo que puede marcar el tono de su semana.

Por su parte, Carabelli enfrentará a un rival surgido de la clasificación , con la obligación de aprovechar la oportunidad y avanzar en el cuadro.

Houston, el foco principal con varios protagonistas

La mayor presencia argentina estará en el ATP 250 de Houston, donde varios jugadores eligieron competir tras el Masters 1000 de Miami. El primero en salir a la cancha será Thiago Tirante, que debutará ante el local Colton Smith, en un partido que aparece como exigente desde el arranque.

Uno de los duelos más atractivos será el cruce entre argentinos: Tomás Etcheverry (sexto preclasificado) se medirá con Federico Gómez, en un choque que asegura presencia nacional en la siguiente ronda. Además, Román Burruchaga tendrá un desafío complicado ante el australiano Adam Walton, en otro partido que exigirá un alto nivel desde el inicio.

Sebastián Báez y Navone buscan pisar fuerte en Bucarest

En el ATP 250 de Bucarest, habrá dos argentinos bien posicionados en el cuadro: Sebastián Báez (5° preclasificado) y Mariano Navone (7°). Báez debutará ante el lituano Vilius Gaubas, en un encuentro donde parte como favorito.

Navone, en tanto, tendrá un cruce más exigente frente al australiano Christopher O’Connell, en un partido que puede marcar su proyección en el torneo.

Una semana clave en el arranque de la gira

El inicio del polvo de ladrillo representa mucho más que un cambio de superficie. Para los argentinos es una etapa clave para sumar puntos, confianza y protagonismo, en una gira donde históricamente suelen destacarse.

Con varios frentes abiertos, la semana puede empezar a marcar el rumbo de varios jugadores en el circuito.

Preguntas clave

Qué torneos ATP se juegan esta semana

Marrakech, Houston y Bucarest.

Qué argentinos juegan en Marrakech

Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli.

Qué argentinos juegan en Houston

Thiago Tirante, Tomás Etcheverry, Federico Gómez y Román Burruchaga.

Quiénes juegan en Bucarest

Sebastián Báez y Mariano Navone.

Cuál es el partido más destacado

El cruce entre Etcheverry y Gómez en Houston.