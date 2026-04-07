7 de abril de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Boca vs Universidad Católica: día, hora y TV del debut en la Copa Libertadores 2026

El Club Atlético Boca Juniors choca contra los chilenos por la primera fecha de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

Boca va por los tres puntos.

Boca va por los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors pone primera en la Copa Libertadores 2026. El equipo argentino debutará este martes frente a Universidad Católica de Chile, en el marco de la primera fecha del Grupo D, con el objetivo de empezar con el pie derecho en el torneo más importante del continente.

El encuentro se disputará desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Claro Arena de Santiago y marcará el regreso del Xeneize a la fase de grupos con la ilusión intacta de ir por su séptima Copa Libertadores.

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Día, hora y TV del debut de Boca en la Libertadores

El partido entre Boca y Universidad Católica se jugará:

  • Día: martes 7 de abril
  • Hora: 21:30 (Argentina)
  • Estadio: Claro Arena (Santiago de Chile)
  • TV: Fox Sports y Telefé
  • Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play

Además, el encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

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Cómo llega Boca al estreno copero

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un buen momento. Acumula dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura y se ubica en los puestos de arriba del Grupo A, lo que le permitió recuperar confianza tras algunas dudas iniciales.

Más allá de los resultados, el equipo lleva nueve partidos sin perder, aunque con varios empates, y buscará trasladar esa solidez al plano internacional.

Además, Boca contará con el apoyo de unos 2000 hinchas que estarán presentes en Chile, dándole color a un debut siempre especial.

Universidad Católica, un rival en racha y con presencia argentina

El conjunto chileno llega motivado. Viene de golear 6-1 a Palestino en el torneo local y se posiciona como uno de los equipos fuertes de su liga.

Dirigido por el argentino Daniel Garnero, cuenta con varios compatriotas en el plantel, entre ellos Fernando Zampedri, Fernando Zuqui y Agustín Farías, además de la experiencia de Gary Medel, ex Boca.

El historial favorece al Xeneize

En el historial, Boca tiene ventaja. Se enfrentaron en 11 oportunidades, con 7 triunfos para el conjunto argentino, 2 para Universidad Católica y 2 empates.

El último cruce fue en la Copa Sudamericana 2005, con doble victoria del Xeneize.

Un debut que marca el rumbo

Arrancar bien en la Libertadores siempre es clave. Boca sabe que el margen es corto y que cada punto pesa desde el inicio, especialmente en una fase de grupos exigente.

El objetivo es claro: empezar sumando y marcar presencia desde el primer partido.

Preguntas clave

¿Cuándo juega Boca por la Copa Libertadores 2026?

El martes 7 de abril a las 21:30.

¿Dónde se juega Boca vs Universidad Católica?

En el estadio Claro Arena de Santiago de Chile.

¿Qué canal transmite el partido?

Fox Sports y Telefé, además de Disney+ Premium en streaming.

¿Cómo llega Boca al debut?

Con dos victorias consecutivas y una racha de nueve partidos sin perder.

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