Boca vs Universidad Católica: día, hora y TV del debut en la Copa Libertadores 2026

Por Sitio Andino Deportes 7 de abril de 2026 - 07:02 El El equipo argentino debutará este martes frente a Club Atlético Boca Juniors pone primera en la Copa Libertadores 2026. Universidad Católica de Chile, en el marco de la primera fecha del Grupo D, con el objetivo de empezar con el pie derecho en el torneo más importante del continente.
El encuentro se disputará desde las
21:30 (hora argentina) en el estadio Claro Arena de Santiago y marcará el regreso del Xeneize a la fase de grupos con la ilusión intacta de ir por su séptima Copa Libertadores.
Día, hora y TV del debut de Boca en la Libertadores
El partido entre Boca y Universidad Católica se jugará:
Día: martes 7 de abril Hora: 21:30 (Argentina) Estadio: Claro Arena (Santiago de Chile) TV: Fox Sports y Telefé Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play
Además, el encuentro contará con el arbitraje del uruguayo
Gustavo Tejera.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2041350258861527447&partner=&hide_thread=false
Cómo llega Boca al estreno copero
y se ubica en los puestos de arriba del Grupo A, lo que le permitió recuperar confianza tras algunas dudas iniciales. El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un buen momento. Acumula dos triunfos consecutivos en el Torneo Apertura
Más allá de los resultados,
el equipo lleva nueve partidos sin perder, aunque con varios empates, y buscará trasladar esa solidez al plano internacional.
Además, Boca contará con el apoyo de
unos 2000 hinchas que estarán presentes en Chile, dándole color a un debut siempre especial. Universidad Católica, un rival en racha y con presencia argentina
El conjunto chileno llega motivado.
Viene de golear 6-1 a Palestino en el torneo local y se posiciona como uno de los equipos fuertes de su liga.
Dirigido por el argentino
Daniel Garnero, cuenta con varios compatriotas en el plantel, entre ellos Fernando Zampedri, Fernando Zuqui y Agustín Farías, además de la experiencia de Gary Medel, ex Boca. El historial favorece al Xeneize
En el historial, Boca tiene ventaja.
Se enfrentaron en 11 oportunidades, con 7 triunfos para el conjunto argentino, 2 para Universidad Católica y 2 empates.
El último cruce fue en la Copa Sudamericana 2005,
con doble victoria del Xeneize. Un debut que marca el rumbo
Arrancar bien en la Libertadores siempre es clave.
Boca sabe que el margen es corto y que cada punto pesa desde el inicio, especialmente en una fase de grupos exigente.
El objetivo es claro: empezar sumando y marcar presencia desde el primer partido. Preguntas clave ¿Cuándo juega Boca por la Copa Libertadores 2026?
El martes
7 de abril a las 21:30. ¿Dónde se juega Boca vs Universidad Católica?
En el
estadio Claro Arena de Santiago de Chile. ¿Qué canal transmite el partido?
Fox Sports y Telefé, además de Disney+ Premium en streaming. ¿Cómo llega Boca al debut?
Con dos victorias consecutivas y una racha de
nueve partidos sin perder. La síntesis Los resultados Las posiciones