Árbitros fecha 13: esto les toca a Independiente Rivadavia y Gimnasia en una jornada clave

Por Sitio Andino Deportes 31 de marzo de 2026 - 07:51
La
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Apertura y los equipos mendocinos ya tienen definido quién impartirá justicia en sus respectivos compromisos. el , mientras que Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará a Tigre Gimnasia de Mendoza recibirá a Vélez, en una jornada que empieza a ser decisiva.
Independiente Rivadavia va a Victoria con Dóvalo como juez
, en un partido correspondiente a la Zona B que puede marcar su posicionamiento en la tabla. La Lepra mendocina enfrentará a Tigre este jueves 2 de abril a las 17:30
Para este encuentro, la AFA designó a
Pablo Dóvalo como árbitro principal. Estará acompañado por:
Pablo González (asistente 1) Juan Del Fueyo (asistente 2) Nicolás Kresta (cuarto árbitro)
En el VAR estarán
Bruno Amiconi y Mariana De Almeida.
Independiente Rivadavia llega con la necesidad de sumar para seguir prendido en la pelea y sostener su buen presente en el torneo. En un contexto parejo, cada punto empieza a valer oro.
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Gimnasia, local ante Vélez con Carranza
Por su parte,
Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará el viernes 3 de abril a las 15:00 frente a Vélez, en un duelo correspondiente a la Zona A.
El árbitro será
Álvaro Carranza, acompañado por: Gabriel Chade José Castelli Agustín Vegetti (cuarto árbitro)
El VAR estará a cargo de
Adrián Franklin, con Carlos Córdoba como AVAR.
El
Lobo mendocino buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes ante un rival de peso. El partido aparece como una prueba exigente para medir su nivel en esta etapa del campeonato. Contexto: una fecha que empieza a definir posiciones
La fecha 13 del Apertura entra en una fase donde los equipos comienzan a jugar con mayor presión.
Las zonas están cada vez más ajustadas y los márgenes de error se reducen.
Para los equipos mendocinos, esta jornada representa:
una oportunidad para consolidarse o un riesgo de perder terreno
Independiente Rivadavia y Gimnasia saben que no pueden fallar si quieren mantenerse competitivos en sus respectivos objetivos. Impacto en Mendoza y lo que se juega cada equipo
La Lepra: necesita sumar para seguir prendida en la Zona B y sostener su ilusión. Gimnasia: busca hacerse fuerte de local y dar un golpe ante un rival importante.
Ambos
partidos serán clave no solo por los puntos, sino también por lo que pueden significar en lo anímico en la recta decisiva del torneo. Preguntas clave Cuándo juega Independiente Rivadavia
El jueves 2 de abril a las 17:30 ante Tigre. Quién es el árbitro de la Lepra
Pablo Dóvalo será el juez principal. Cuándo juega Gimnasia de Mendoza
El viernes 3 de abril a las 15:00 frente a Vélez. Quién dirige a Gimnasia
El árbitro será Álvaro Carranza. Por qué es importante la fecha 13
Porque empieza a definir posiciones clave en cada zona del torneo.