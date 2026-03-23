Independiente Rivadavia líder: por qué la Lepra es el mejor equipo del fútbol argentino hoy

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dejó de ser una sorpresa para convertirse en una certeza: es líder de la Zona B del Torneo Apertura y de la tabla anual, es el equipo más goleador con 18 tantos y el que más ganó en el año , además de llegar como campeón vigente de la Copa Argentina . Y el dato que cambia la lectura del torneo: los grandes hoy miran desde atrás .

El 2-0 ante Rosario Central en el Gargantini no fue una noche aislada , fue la continuidad de una idea que ya se volvió costumbre. La Lepra jugó como viene jugando: con intensidad, con orden y con control de los tiempos . Fue más en todos los sectores, eligió bien cuándo acelerar y, cuando el partido lo pidió, lo cerró sin sufrir . Ahí está el salto. Este equipo ya no vive solo de lo que produce en ataque: aprendió a sostener , a no partirse y a defender ventajas. En el fútbol argentino, ese paso es el que transforma a un buen equipo en un candidato real.

El Parque es una fiesta y la Lepra es más líder que nunca tras un triunfazo ante Central

La Lepra habla como líder: Berti elogió al equipo y Arce sueña con la Libertadores

En ese funcionamiento hay nombres que no aparecen sueltos, aparecen dentro de una estructura. Sebastián Villa es decisivo , porque rompe partidos y también los define. Álex Arce no solo convierte, también fija y ordena el ataque , mientras que Fabrizio Sartori sostiene el nivel y le da continuidad al juego . En el arco, algo que nunca estuvo en discusión pero hoy pesa más: Nicolás Bolcato siempre dio seguridad , y ahora esa seguridad se potencia porque el equipo lo protege mejor.

En la mitad de la cancha está otra de las claves del presente. Tomás Botari es el reloj del equipo , porque corta, mete y juega , le da ritmo y equilibrio a cada tramo del partido. A su lado, José Florentín ordena y sostiene , haciendo que el equipo no se parta y pueda dominar incluso cuando no tiene la pelota. Y más arriba, Matías Fernández creció y empezó a incidir de verdad en los últimos metros , completando un equipo que hoy tiene respuestas en todas las líneas.

#IndependienteRivadavia #FútbolArgentino 1ero tabla zona B 1ero tabla anual Campeón Copa Argentina 2025 El equipo que más ganó en 2026 No perdió con ninguno de los grandes que jugó El más goleador del torneo con 18 anotaciones Juega la Libertadores pic.twitter.com/vRIF46ql5a

Todo eso tiene conducción. Alfredo Berti le dio identidad, orden y convicción a un plantel que ya no duda de lo que hace. Y cuando un equipo no duda, se nota.

Independiente Rivadavia lidera la Zona B y la tabla anual con números que sostienen el juego

Lo que se ve en la cancha se confirma en los números. Independiente Rivadavia lidera la Zona B y también la tabla anual, y lo hace con una ventaja que empieza a ser sostenida en el tiempo. No es un liderazgo circunstancial: es el resultado de ser el equipo que más ganó en el año y el más goleador con 18 conversiones.

Ese contexto cambia la lectura del torneo. Porque detrás no vienen equipos menores: River, Racing y otros grandes corren desde atrás, obligados a seguir el ritmo que impone la Lepra. Y eso, en el fútbol argentino, no es un detalle: es un síntoma de dominio.

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Del título en Copa Argentina a la Libertadores: la Lepra juega en otro escenario

Este presente tampoco se explica sin lo que ya consiguió. Independiente Rivadavia es el campeón vigente de la Copa Argentina, el único equipo de Cuyo en lograrlo, y ese título dejó de ser un hecho aislado para convertirse en parte de un proceso que hoy se consolida.

A eso se suma que sigue en carrera en la Copa Argentina, que mantiene su protagonismo en el torneo local y que ahora se prepara para dar el salto más grande. Primero Tigre como visitante, y después el gran desafío: el debut en la Copa Libertadores ante Bolívar el martes 7 de abril a las 19. Ahí se medirá el verdadero alcance de este equipo. Pero lo que ya mostró alcanza para entender dónde está parado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2035917163345690644&partner=&hide_thread=false ¡FINAL DEL PARTIDO! GANÓ LA LEPRAAAAAAAAAAA



Independiente Rivadavia 2 - 0 Rosario Central



¡Vamos Lepra!#ElÚnicoCampeónDeCuyo #TorneoMercadoLibre pic.twitter.com/xzKHcGE1KG — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) March 23, 2026

Dirigencia, unión y un equipo que sostiene un proceso

Nada de esto aparece de un día para el otro. Hay un gran trabajo de los dirigentes, que sostuvieron una idea, acompañaron al cuerpo técnico y armaron un plantel competitivo. Y hay algo que se ve cada fin de semana: hay unión, dentro del grupo y también con la gente.

Ese contexto también explica por qué el equipo responde como responde. Hoy Independiente Rivadavia no está en el lugar cómodo de la ilusión. Está en el lugar incómodo del que manda.

Porque tiene juego, resultados, números y una identidad clara. Porque ya demostró que puede competir con todos. Y porque mientras la Lepra sostiene este nivel…los grandes siguen mirando desde atrás.

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Integramos el Grupo C, donde enfrentaremos a Bolívar, Fluminense y Deportivo La Guaira.



El debut será en Mendoza, ante Bolívar, en el Estadio Malvinas Argentinas.



Fixture



• Martes 7/04 – 19:00 hs –… pic.twitter.com/C8sfZ9I2xv — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) March 21, 2026

Preguntas y respuestas clave sobre Independiente Rivadavia

Por qué Independiente Rivadavia es líder

Porque lidera la Zona B y la tabla anual con el mejor rendimiento sostenido del torneo.

Qué lo diferencia del resto

Es el equipo más goleador con 18 tantos, el que más ganó en el año y no perdió con los grandes.

Qué logró recientemente

Es el campeón vigente de la Copa Argentina.

Quiénes son claves en el equipo

Villa, Arce, Sartori, Bolcato, Botari y Florentín, con Berti como entrenador.

Qué se le viene ahora

Tigre como visitante y el debut en la Copa Libertadores ante Bolívar.