7 de abril de 2026
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Pelota mano

Mendoza inauguró el Mundial de Pelota mano y se convirtió en sede histórica del deporte

El Club Mendoza de Regatas reúne a los mejores exponentes del circuito del denominado Pelota mano mundial. Repasá las novedades.

El Club Mendoza de Regatas vive una semana histórica con la disputa del Mundial de Pelota mano.

El Club Mendoza de Regatas vive una semana histórica con la disputa del Mundial de Pelota mano.

Por Sitio Andino Deportes

Mendoza ya respira deporte internacional. El Club Mendoza de Regatas inauguró el XI Mundial Absoluto de Pelota mano, un evento que por primera vez llega a la provincia y la posiciona como epicentro mundial de la disciplina hasta el próximo 12 de abril.

La cita reúne a más de 200 deportistas de distintos países, en una competencia que combina alto nivel deportivo con intercambio cultural y una fuerte presencia internacional.

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Un evento histórico que pone a Mendoza en el mapa

La llegada del Mundial no es casual. Es el resultado de un trabajo sostenido que permitió que el Club Mendoza de Regatas sea elegido como sede de un evento de primer nivel.

Por primera vez, Mendoza alberga esta competencia, que anteriormente solo se había disputado en el país en Paraná 2002, lo que marca un salto de calidad para el deporte local.

Delegaciones de Europa y América dicen presente en una semana que promete partidos de gran intensidad en las distintas modalidades de juego.

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Modalidades y nivel internacional del Pelota mano

Durante el campeonato se disputan cuatro variantes que reflejan la riqueza de este deporte:

  • One Wall
  • Juego Internacional
  • 4 Paredes (juego tradicional)
  • Llargues

Estas modalidades reúnen a los mejores exponentes del mundo en una competencia que se desarrolla durante toda la semana en la sede del Lago.

Una apertura con identidad mendocina

La ceremonia inaugural estuvo cargada de emoción y simbolismo. Autoridades, socios y delegaciones internacionales participaron de un acto que combinó deporte y cultura.

El evento tuvo un fuerte sello local con la participación de la rama de folklore del club, mientras que el cierre sumó ritmo con una presentación de bachata, generando un clima festivo y de integración.

Una semana a puro deporte en Regatas

A lo largo de los próximos días, el Club Mendoza de Regatas será escenario de competencias de alto nivel, consolidándose como sede de eventos internacionales y reafirmando su rol en el desarrollo del deporte.

Mendoza, por primera vez, se convierte en el centro mundial de la pelota a mano, en una cita que promete dejar huella tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Preguntas clave

¿Dónde se juega el Mundial de Pelota a Mano 2026?

En el Club Mendoza de Regatas, en Mendoza.

¿Cuándo se disputa el torneo?

Del 7 al 12 de abril de 2026.

¿Cuántos deportistas participan?

Más de 200 jugadores de distintos países.

¿Qué modalidades se juegan?

One Wall, Juego Internacional, 4 Paredes y Llargues.

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