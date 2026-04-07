Mendoza inauguró el Mundial de Pelota mano y se convirtió en sede histórica del deporte

Mendoza ya respira deporte internacional. El Club Mendoza de Regatas inauguró el XI Mundial Absoluto de Pelota mano, un evento que por primera vez llega a la provincia y la posiciona como epicentro mundial de la disciplina hasta el próximo 12 de abril.
La cita reúne a más de 200 deportistas de distintos países, en una competencia que combina alto nivel deportivo con intercambio cultural y una fuerte presencia internacional.
La llegada del Mundial no es casual. Es el resultado de un trabajo sostenido que permitió que el Club Mendoza de Regatas sea elegido como sede de un evento de primer nivel.
Por primera vez, Mendoza alberga esta competencia, que anteriormente solo se había disputado en el país en Paraná 2002, lo que marca un salto de calidad para el deporte local.
Delegaciones de Europa y América dicen presente en una semana que promete partidos de gran intensidad en las distintas modalidades de juego.
Embed
Modalidades y nivel internacional del Pelota mano
Durante el campeonato se disputan cuatro variantes que reflejan la riqueza de este deporte:
One Wall
Juego Internacional
4 Paredes (juego tradicional)
Llargues
Estas modalidades reúnen a los mejores exponentes del mundo en una competencia que se desarrolla durante toda la semana en la sede del Lago.
Una apertura con identidad mendocina
La ceremonia inaugural estuvo cargada de emoción y simbolismo. Autoridades, socios y delegaciones internacionales participaron de un acto que combinó deporte y cultura.
El evento tuvo un fuerte sello local con la participación de la rama de folklore del club, mientras que el cierre sumó ritmo con una presentación de bachata, generando un clima festivo y de integración.