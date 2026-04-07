La Vuelta Ciclística de General Alvear define sus etapas con circuitos exigentes y recorridos clave

La Vuelta Ciclística de General Alvear presenta recorridos tácticos y exigentes en cada una de sus etapas.

La Vuelta de Ciclismo de General Alvear ya tiene todo listo y apuesta a un formato intenso y táctico. La competencia, una de las más tradicionales del calendario mendocino, se disputará con etapas cortas pero exigentes , pensadas para mantener la carrera abierta hasta el final.

El cronograma comenzará el miércoles con el prólogo nocturno, que servirá para definir al primer líder, y desde el jueves se pondrá en marcha la acción con recorridos que atravesarán Bowen, Carmensa y el centro alvearense .

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El jueves 9 de abril se disputará la primera etapa, con epicentro en Bowen y paso por zonas clave del distrito.

La Vuelta de General Alvear entra en acción con etapas cortas, intensas y muy tácticas: Bowen, Carmensa, Dewey y un cierre explosivo en el centro. Todo arranca con prólogo y promete pelea hasta el final. #Ciclismo #Alvear #Mendoza pic.twitter.com/JG8oTQdy1M

El circuito contempla dos giros para un total de 104 kilómetros , con un recorrido que incluye arterias como Centenario, Calle 10 y Diagonal Pellegrini , generando un trazado variado que combina velocidad con sectores más técnicos.

Será una etapa ideal para marcar diferencias desde el arranque, en un terreno que exige concentración constante.

Etapa 2: Carmensa propone velocidad y ritmo sostenido

El viernes 10 de abril la carrera se trasladará hacia Carmensa, con un circuito más lineal pero no menos exigente.

La etapa tendrá dos vueltas y un total aproximado de 106 kilómetros, con tramos por Ruta 143 Sur, Av. 9 de Julio y zonas aledañas, donde el viento y el posicionamiento serán determinantes.

El ritmo alto y los ataques largos pueden ser protagonistas, en un recorrido que favorece a los equipos organizados.

Etapa 3: Dewey, un circuito cerrado para mover la carrera

El sábado 11 de abril será el turno de un trazado urbano en Dewey, donde la estrategia jugará un papel clave.

El circuito contempla tres giros para completar unos 112 kilómetros, en un recorrido cerrado con múltiples curvas y cambios de ritmo.

Es una etapa ideal para movimientos tácticos, donde los equipos buscarán romper el pelotón y desgastar a los líderes.

Etapa 4: el centro de Alvear define todo

El domingo 12 de abril se correrá la etapa final en el centro de General Alvear, con un circuito que promete espectáculo.

Serán 10 giros para completar aproximadamente 114 kilómetros, recorriendo avenidas principales como Libertador Norte, Libertador Sur y Alvear Oeste, con paso por la zona de la Municipalidad.

El cierre será totalmente abierto y explosivo, ideal para definiciones al sprint o ataques decisivos.

Una carrera pensada para el espectáculo

Uno de los grandes atractivos de esta edición será su formato: etapas cortas, dinámicas y muy tácticas, lo que permite que ciclistas locales compitan al máximo nivel pese a sus actividades diarias.

Además, la organización contará con el respaldo de áreas clave como Deportes, Policía de Mendoza, Defensa Civil, Hospital y Vialidad, garantizando seguridad tanto para los corredores como para el público.

Preguntas clave

¿Cuándo se corre la Vuelta de General Alvear?

Desde el miércoles con el prólogo y etapas del jueves 9 al domingo 12 de abril.

¿Cuántas etapas tiene la competencia?

Cuatro etapas más un prólogo inicial.

¿Dónde se corre la última etapa?

En el centro de General Alvear, con circuito por avenidas principales.

¿Cuántos kilómetros tiene la etapa final?

Aproximadamente 114 km con 10 giros.