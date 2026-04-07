El mendocino Bernardo Llaver llega puntero a Concordia y apunta a sumar fuerte en el Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver llega como líder del campeonato al desafío de Concordia tras un fin de semana perfecto en Neuquén.

Bernardo Llaver llega en lo más alto y con confianza. El piloto mendocino afrontará este fin de semana la tercera fecha del Turismo Carretera 2000 en Concordia con un objetivo claro: sumar fuerte para sostener la punta del campeonato .

Después de un paso impecable por Neuquén, donde fue protagonista absoluto, el representante del Coiro Competición sabe que ahora empieza otra historia. Defender la cima siempre exige un plus , y eso es exactamente lo que buscará en Entre Ríos.

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El mendocino no ocultó su afinidad con el circuito entrerriano y dejó en claro que es un trazado que le sienta bien: “Concordia es una pista muy linda para manejar, es una de las que más me gusta porque tiene muchas variantes. Curvas lentas, rápidas y una chicana muy buena. Casi siempre me ha ido bien, y eso también suma” , explicó.

El circuito del Parque Autódromo Ciudad de Concordia representa un desafío técnico importante, algo que Llaver considera clave para potenciar su rendimiento.

El desafío de correr como líder

Llegar como puntero cambia el escenario, y el propio Llaver lo tiene claro. La presión aumenta y cada detalle cuenta, especialmente en una categoría tan pareja.

“Sé que siendo líder va a ser un fin de semana complejo. Hay que estar tranquilos, trabajar bien y entender que no va a ser sencillo. Buscaré sumar la mayor cantidad de puntos posible”, aseguró.

Además, remarcó cuál será su enfoque principal: “Apunto a tener buen ritmo y avanzar lo máximo que pueda”.

Un campeonato apretado que no da respiro

Tras la fecha en Neuquén, el mendocino lidera el campeonato con 121 puntos, pero la pelea está más viva que nunca.

Bernardo Llaver: 121 puntos

121 puntos Lucas Bohdanowicz: 115 puntos

115 puntos Facundo Ardusso: 107 puntos

La diferencia es mínima y cada fecha puede cambiar todo, por lo que Concordia aparece como una cita clave en la lucha por el título.

Fin de semana clave en Entre Ríos

La tercera fecha del Turismo Carretera 2000 se disputará junto al Turismo Pista, en un evento que promete alto nivel y mucha competitividad.

Llaver llega con el envión anímico ideal, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que sostener la cima es tan difícil como alcanzarla.

Preguntas clave

¿Dónde corre Bernardo Llaver este fin de semana?

En el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos.

¿En qué posición está Llaver en el campeonato?

Primero, con 121 puntos.

¿Qué categoría disputa Llaver?

Turismo Carretera 2000.

¿Cuál es su objetivo en Concordia?

Sumar la mayor cantidad de puntos y mantener la punta del campeonato.

Fuente: Prensa Turismo Carretera 2000