Arrancan los cuartos de Champions con un duelo gigante: Real Madrid vs Bayern

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan en el Bernabéu en el duelo más esperado de los cuartos de final de la Champions League.

La Champions League entra en su etapa más caliente. Este martes se pondrán en marcha los cuartos de final con una jornada que tiene un plato fuerte que paraliza al mundo: Real Madrid vs Bayern Múnich , un cruce de gigantes con historia, peso y candidatos al título.

El encuentro se jugará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el Santiago Bernabéu , con arbitraje de Michael Oliver y transmisión por ESPN y Disney+ Premium .

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El Real Madrid llega como siempre: candidato natural . Máximo ganador del torneo con 15 títulos , viene de eliminar con autoridad al Manchester City con un global de 5-1, dejando en claro que está para pelear todo.

Del otro lado, el Bayern Múnich también llega con fuerza. Fue uno de los mejores equipos de la fase inicial y en octavos aplastó al Atalanta con un contundente 10-2 global , mostrando un poder ofensivo demoledor.

No es un partido más. Es un cruce que puede definir gran parte del torneo.

Sporting vs Arsenal, el otro duelo del martes

En paralelo, desde la misma hora, Sporting de Lisboa recibirá al Arsenal en el estadio José Alvalade.

El conjunto portugués es una de las sorpresas del certamen. Logró una remontada épica en octavos tras perder 3-0 en la ida y ganar 5-0 en la vuelta, mientras que el Arsenal llega sólido tras una fase inicial perfecta y eliminar al Bayer Leverkusen.

La agenda completa de los cuartos de final

La ida de los cuartos continuará el miércoles con otros dos partidazos:

Barcelona vs Atlético de Madrid

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Ambos encuentros se jugarán también a las 16:00 (hora argentina).

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La Champions entra en modo definición

Con los mejores equipos de Europa en carrera, cada detalle empieza a pesar. Los cuartos de final marcan el camino hacia la gloria y ya no hay margen de error.

Empieza la parte más intensa del torneo. Y el espectáculo está garantizado.

Preguntas clave

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Champions League 2026?

El martes 7 de abril con los partidos de ida.

¿Cuál es el partido más importante de la jornada?

Real Madrid vs Bayern Múnich.

¿A qué hora juegan los partidos?

A las 16:00 (hora de Argentina).

¿Qué otros cruces hay en cuartos?

Sporting vs Arsenal, Barcelona vs Atlético de Madrid y Liverpool vs PSG.