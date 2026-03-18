Atlético de Madrid, a cuartos de la Champions: Julián Álvarez fue clave

La Champions League entra en su etapa decisiva tras definirse el último clasificado a los cuartos de final. A pesar de caer en el partido de vuelta, el Atlético de Madrid logró avanzar en una serie electrizante que terminó 7-5 en el global y dejó eliminado al Tottenham. Con Julián Álvarez como una de las figuras, el Colchonero se medirá ante el Barcelona en la próxima instancia.
En video: así fue la clasificación del Atlético de Madrid
En el estadio Metropolitano, el equipo de Diego Simeone salió con confianza, respaldado por el resultado de la ida. Sin embargo, sufrió un golpe a los 30 minutos, cuando el Tottenham abrió el marcador. Tras un centro de MathysTel, Kolo Muani definió debajo del arco.
En el inicio del segundo tiempo, el Colchonero logró reaccionar. A los 47 minutos, Julián Álvarez aprovechó un espacio, se acomodó y sacó un remate preciso que venció al arquero Guglielmo Vicario para igualar el encuentro.
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¡¡PFF, ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ EL 1-1 (6-3 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. TOTTENHAM. ¡GOLAZO!
El Spurs no se dio por vencido y volvió a ponerse en ventaja con un remate de media distancia de Xavi Simons, que estableció el 2-1 y ajustó el marcador global, alimentando la ilusión del conjunto inglés.
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¡QUÉ PARTIDO SE ARMÓ EN INGLATERRA! Gran ejecución de Xavi Simons para firmar el 2-1 (4-6 global) de Tottenham sobre El Colchonero. ¡SUEÑAN!
En el tramo final, el equipo de Simeone sufrió tras un penal a favor del Tottenham. Xavi Simons convirtió y dejó la serie abierta, pero no hubo tiempo para más. El encuentro terminó con derrota para el Colchonero, aunque el resultado global de 7-5 le permitió sellar la clasificación.
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¡NO SE RINDEN! Sobre el minuto 90, Xavi Simons venció a Musso y firmó el 3-2 (5-7 global) de Tottenham ante Atlético de Madrid.