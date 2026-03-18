Atlético de Madrid, a cuartos de la Champions: Julián Álvarez fue clave

La Champions League entra en su etapa decisiva tras definirse el último clasificado a los cuartos de final. A pesar de caer en el partido de vuelta, el Atlético de Madrid logró avanzar en una serie electrizante que terminó 7-5 en el global y dejó eliminado al Tottenham . Con Julián Álvarez como una de las figuras, el Colchonero se medirá ante el Barcelona en la próxima instancia.

En el estadio Metropolitano , el equipo de Diego Simeone salió con confianza, respaldado por el resultado de la ida. Sin embargo, sufrió un golpe a los 30 minutos , cuando el Tottenham abrió el marcador . Tras un centro de Mathys Tel , Kolo Muani definió debajo del arco.

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En el inicio del segundo tiempo , el Colchonero logró reaccionar. A los 47 minutos , Julián Álvarez aprovechó un espacio, se acomodó y sacó un remate preciso que venció al arquero Guglielmo Vicario para igualar el encuentro.

¡¡RANDAL!! Kolo Muani apareció SOLO en el área y, de cabeza, marcó el 1-0 de Tottenham sobre Atlético de Madrid (3-5 global) para soñar con cuartos de final. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SF2XtPhOtR

El Spurs no se dio por vencido y volvió a ponerse en ventaja con un remate de media distancia de Xavi Simons , que estableció el 2-1 y ajustó el marcador global, alimentando la ilusión del conjunto inglés.

¡¡PFF, ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ EL 1-1 (6-3 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. TOTTENHAM. ¡GOLAZO! Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/i7Ud22dzrx

Embed ¡QUÉ PARTIDO SE ARMÓ EN INGLATERRA! Gran ejecución de Xavi Simons para firmar el 2-1 (4-6 global) de Tottenham sobre El Colchonero. ¡SUEÑAN!



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Sin embargo, el Atlético Madrid respondió a los 75 minutos con un cabezazo de Dávid Hancko, tras un centro preciso de Álvarez, para volver a equilibrar el desarrollo del partido.

Embed ASISTENCIA DE JULIÁN: Álvarez ejecutó el centro y Hancko ganó de cabeza para sentenciar el 7-4 global del Atlético de Madrid sobre Tottenham.



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En el tramo final, el equipo de Simeone sufrió tras un penal a favor del Tottenham. Xavi Simons convirtió y dejó la serie abierta, pero no hubo tiempo para más. El encuentro terminó con derrota para el Colchonero, aunque el resultado global de 7-5 le permitió sellar la clasificación.

Embed ¡NO SE RINDEN! Sobre el minuto 90, Xavi Simons venció a Musso y firmó el 3-2 (5-7 global) de Tottenham ante Atlético de Madrid.



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Cuándo y cómo serán los cruces de cuartos de la Champions

Con todos los encuentros ya disputados, quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, aún resta la confirmación oficial de los días y horarios de cada partido:

Cuartos de final: ida

Sporting CP vs. Arsenal

PSG vs. Liverpool

Real Madrid vs. Bayern Munich

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Cuartos de final: vuelta