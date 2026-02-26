26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
en el cilindro

La Lepra va por la punta en soledad ante Racing: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra la Academia por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra quiere sumar de a tres (Foto: Prensa CSIR).

La Lepra quiere sumar de a tres (Foto: Prensa CSIR).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia atraviesa uno de sus mejores momentos en Primera División y este jueves tendrá una prueba de carácter: visitará a Racing Club por la 7ª fecha del Torneo Apertura 2026, con la misión de defender la punta de la Zona B en el Estadio Presidente Perón. El duelo puede marcar el rumbo inmediato del campeonato.

El partido comenzará a las 17:15, será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Darío Herrera, asistido en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Lee además
El Torneo Apertura entra en una etapa decisiva con partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato.
acción pura

Fecha 7 del Torneo Apertura 2026: cronograma completo, horarios y dónde ver los partidos de hoy
La Lepra sumó tres puntos vitales (Foto: Prensa CSIR).
El Azul volvió a la victoria

En Mendoza sólo hay fiesta Leprosa: Independiente Rivadavia se lo dio vuelta al Rojo y metió un triunfazo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2026855705190248843&partner=&hide_thread=false

Independiente Rivadavia, líder sólido y con confianza en alza

La Lepra llega fortalecida tras el triunfazo ante Independiente de Avellaneda, resultado que consolidó su posición en lo más alto de la tabla. El equipo dirigido por Alfredo Berti suma 15 puntos y comparte liderazgo con Belgrano, aunque el Pirata tiene un partido más.

Más allá de los números, Independiente Rivadavia mostró solidez defensiva, orden táctico y efectividad en momentos clave. Studer se consolidó como pilar en el fondo, mientras que el funcionamiento colectivo ha sido uno de los aspectos más destacados en este arranque. Si bien el once no está confirmado, el DT mantendría la base titular, con la única baja sensible de Tomás Bottari, lesionado en el mediocampo.

Racing levantó y quiere meterse en zona de clasificación

Del otro lado, Racing busca confirmar su recuperación. El equipo de Gustavo Costas tuvo un inicio complicado, con tres derrotas consecutivas, pero logró enderezar el rumbo con triunfos ante Argentinos Juniors y Banfield, además de rescatar un empate 0-0 ante Boca Juniors en La Bombonera.

Con Maravilla Martínez como principal referencia ofensiva, la Academia intentará hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de clasificación y frenar al puntero mendocino. La única duda del entrenador pasa por el ataque, donde podría ingresar Adrián “Toto” Fernández en lugar de Tomás Conechny.

¿Cuándo juegan Racing e Independiente Rivadavia, dónde verlo y qué está en juego?

Racing e Independiente Rivadavia juegan este jueves a las 17:15 en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El partido se verá por ESPN Premium. La Lepra defiende la punta de la Zona B con 15 puntos, mientras que Racing busca meterse en puestos de clasificación y confirmar su recuperación en el campeonato.

Lo que se viene para la Lepra

Vale recordar, que el próximo partido del Club Sportivo Independiente Rivadavia será con River, el lunes en el Malvinas Argentinas. Se enfrentarán desde las 21:30hs.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina

River vs Banfield: Gallardo dirige su último partido en el Monumental por el Apertura 2026

Mariano Toedtli salió a poner el pecho ante el mal momento de Godoy Cruz

Mal día para los argentinos en el ATP de Santiago: tres derrotas en octavos

Champions League 2026: resultados del miércoles y los 16 clasificados a octavos

Un Godoy Cruz sin alma cayó 1 a 0 con el Deportivo Morón por la Copa Argentina y fue eliminado

Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 tiene acción en Australia en el inicio de la temporada

Pueblo Nuevo FC vuelve a Barcelona por la Surf Cup Internacional: Mendoza dice presente en Europa

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba mostró una imagen lamentable.
no pudo

Un Godoy Cruz sin alma cayó 1 a 0 con el Deportivo Morón por la Copa Argentina y fue eliminado

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.
Para tener en cuenta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

Tu Taxi San Rafael: con app propia y 115 unidades, el servicio busca brindar rapidez y seguridad video
Plataformas

Cúal es la app de viajes que "le ganó" a Uber en San Rafael