La Lepra va por la punta en soledad ante Racing: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia atraviesa uno de sus mejores momentos en Primera División y este jueves tendrá una prueba de carácter: visitará a Racing Club por la 7ª fecha del Torneo Apertura 2026 , con la misión de defender la punta de la Zona B en el Estadio Presidente Perón. El duelo puede marcar el rumbo inmediato del campeonato.

El partido comenzará a las 17:15 , será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Darío Herrera , asistido en el VAR por Gastón Monsón Brizuela .

El Azul volvió a la victoria En Mendoza sólo hay fiesta Leprosa: Independiente Rivadavia se lo dio vuelta al Rojo y metió un triunfazo

La Lepra llega fortalecida tras el triunfazo ante Independiente de Avellaneda , resultado que consolidó su posición en lo más alto de la tabla. El equipo dirigido por Alfredo Berti suma 15 puntos y comparte liderazgo con Belgrano , aunque el Pirata tiene un partido más.

Más allá de los números, Independiente Rivadavia mostró solidez defensiva, orden táctico y efectividad en momentos clave . Studer se consolidó como pilar en el fondo, mientras que el funcionamiento colectivo ha sido uno de los aspectos más destacados en este arranque. Si bien el once no está confirmado, el DT mantendría la base titular, con la única baja sensible de Tomás Bottari , lesionado en el mediocampo.

Racing levantó y quiere meterse en zona de clasificación

Del otro lado, Racing busca confirmar su recuperación. El equipo de Gustavo Costas tuvo un inicio complicado, con tres derrotas consecutivas, pero logró enderezar el rumbo con triunfos ante Argentinos Juniors y Banfield, además de rescatar un empate 0-0 ante Boca Juniors en La Bombonera.

Con Maravilla Martínez como principal referencia ofensiva, la Academia intentará hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de clasificación y frenar al puntero mendocino. La única duda del entrenador pasa por el ataque, donde podría ingresar Adrián “Toto” Fernández en lugar de Tomás Conechny.

¿Cuándo juegan Racing e Independiente Rivadavia, dónde verlo y qué está en juego?

Racing e Independiente Rivadavia juegan este jueves a las 17:15 en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El partido se verá por ESPN Premium. La Lepra defiende la punta de la Zona B con 15 puntos, mientras que Racing busca meterse en puestos de clasificación y confirmar su recuperación en el campeonato.

Lo que se viene para la Lepra

Vale recordar, que el próximo partido del Club Sportivo Independiente Rivadavia será con River, el lunes en el Malvinas Argentinas. Se enfrentarán desde las 21:30hs.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones