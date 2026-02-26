26 de febrero de 2026
Mal día para los argentinos en el ATP de Santiago: tres derrotas en octavos

El ATP 250 de Santiago dejó un miércoles negativo para el tenis argentino: Ugo Carabelli, Comesaña y Navone quedaron eliminados. Mirá lo sucedido.

El argentino Francisco Comesaña no pudo.

Por Sitio Andino Deportes

La jornada de octavos de final del ATP 250 de Santiago fue adversa para el tenis argentino. Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone quedaron eliminados este miércoles, en un cierre amargo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Ugo Carabelli no pudo defender puntos y Comesaña complicó su ranking

El golpe más significativo fue el de Camilo Ugo Carabelli (4° preclasificado), quien cayó ante el alemán Yannick Hanfmann por 4-6 y 3-6. El argentino no logró defender las semifinales alcanzadas en 2025 y perdió terreno clave en el ranking. Hanfmann necesitó apenas tres quiebres y cerró el partido en su quinto match point.

Por su parte, Francisco Comesaña fue superado por el italiano Andrea Pellegrino por 6-7 (3), 7-6 (2) y 3-6, tras casi tres horas de juego. Comesaña sufrió cuatro quiebres y tuvo una gira sudamericana muy floja: debía defender 241 puntos y apenas sumó 33. En el ranking en vivo cayó hasta el puesto 82, lo que complica su ingreso directo a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2026764244662804733&partner=&hide_thread=false

Navone dio pelea pero cayó ante Darderi

El tercero en despedirse fue Mariano Navone, quien perdió ante el ítalo-argentino Luciano Darderi (2° preclasificado) por 3-6, 6-3 y 4-6. Si bien el nacido en 9 de Julio logró igualar el partido quedándose con el segundo set, no pudo sostener el ritmo ante un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, actualmente en el puesto 21 del ranking ATP.

Darderi continúa mostrando regularidad en la gira sudamericana: pese a su temprana caída en el ATP 500 de Río, fue finalista del Argentina Open y ahora sigue en carrera en Chile.

¿Qué pasó con los argentinos en el ATP 250 de Santiago 2026?

Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone fueron eliminados en octavos de final del ATP 250 de Santiago. Ugo Carabelli perdió ante Yannick Hanfmann, Comesaña cayó frente a Andrea Pellegrino y Navone fue superado por Luciano Darderi. Con estas derrotas, Argentina se quedó sin representantes en el torneo chileno.

