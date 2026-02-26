Champions League 2026: resultados del miércoles y los 16 clasificados a octavos

Atalanta logró una remontada épica y Real Madrid selló su pase en el Bernabéu en la exigente Champions League.

La Champions League de Fútbol 2025/26 cerró este miércoles la vuelta de los playoffs y quedaron definidos los 16 clasificados a octavos de final . Hubo remontadas, eliminaciones ajustadas y presencia argentina en varios encuentros, en una jornada que terminó de configurar el cuadro rumbo a la gran final de Budapest 2026 .

En Italia, Atalanta dio vuelta la serie ante Borussia Dortmund con un contundente 4-1 (4-3 global) en el Gewiss Stadium. El conjunto de Bérgamo logró una remontada vibrante tras haber caído en la ida.

En Turín, Juventus venció 3-2 a Galatasaray , pero quedó eliminado con un global 7-5 a favor del equipo turco.

En Francia, Paris Saint-Germain empató 2-2 con AS Monaco y avanzó gracias al 5-4 global en el Parc des Princes.

Por su parte, Real Madrid superó 2-1 a SL Benfica (3-1 en el global) en el Santiago Bernabéu. Fueron protagonistas Nicolás Otamendi, titular en el conjunto portugués, y Franco Mastantuono, quien ingresó para el Merengue.

Champions League 2026: los 16 equipos clasificados a octavos

A los clasificados del miércoles se suman los que habían asegurado su lugar el martes: Atlético de Madrid, FK Bodø/Glimt, Newcastle United y Bayer Leverkusen.

Además, ya estaban en octavos tras la fase de liga:

Arsenal,

Bayern Munich,

Liverpool,

Tottenham Hotspur,

FC Barcelona,

Chelsea FC,

Sporting Lisboa y

Manchester City.

De esta manera, el torneo entra en su fase decisiva con los mejores 16 equipos de Europa en carrera por el título.

¿Quiénes clasificaron a octavos de final de la Champions League 2026?

