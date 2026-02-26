Champions League 2026: resultados del miércoles y los 16 clasificados a octavos

La Champions League de Fútbol 2025/26 cerró este miércoles la vuelta de los playoffs y quedaron definidos los 16 clasificados a octavos de final. Hubo remontadas, eliminaciones ajustadas y presencia argentina en varios encuentros, en una jornada que terminó de configurar el cuadro rumbo a la gran final de Budapest 2026.
En Turín, Juventus venció 3-2 a Galatasaray, pero quedó eliminado con un global 7-5 a favor del equipo turco.
En Francia, Paris Saint-Germain empató 2-2 con AS Monaco y avanzó gracias al 5-4 global en el Parc des Princes.
Por su parte, Real Madrid superó 2-1 a SL Benfica (3-1 en el global) en el Santiago Bernabéu. Fueron protagonistas Nicolás Otamendi, titular en el conjunto portugués, y Franco Mastantuono, quien ingresó para el Merengue.
Champions League 2026: los 16 equipos clasificados a octavos
Además, ya estaban en octavos tras la fase de liga:
Arsenal,
Bayern Munich,
Liverpool,
Tottenham Hotspur,
FC Barcelona,
Chelsea FC,
Sporting Lisboa y
Manchester City.
De esta manera, el torneo entra en su fase decisiva con los mejores 16 equipos de Europa en carrera por el título.
¿Quiénes clasificaron a octavos de final de la Champions League 2026?
Los 16 clasificados a octavos de final de la Champions League 2026 son: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Newcastle, Bayer Leverkusen, Atalanta, Galatasaray, PSG y Real Madrid. La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en Budapest.