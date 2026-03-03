En la cuenta atrás para el Mundial de fútbol ya hay unas claras favoritas en las apuestas

Faltan ya pocos meses para que el balón empiece a rodar en el campeonato del mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la selección argentina iniciando su andadura en Kansas City el 17 de junio frente a Argelia .

La prueba de que la expectación a nivel global va a aumentando es el incremento de las apuestas deportivas en el mercado de ganador del campeonato, con los pronósticos perfilando un favorito claro y varios secundarios .

España lidera ahora mismo los pronósticos para entronizarse como campeona , al pagarse unas cuotas en torno de 5-5,5 por su triunfo. Esto significa que por cada peso o dólar apostado a favor de la escuadra española en caso de proclamarse campeona se pagaría x5 o x5,5.

En esos vaticinios favorables pesa mucho el brillante palmarés de los últimos años , con la selección de Luis de la Fuente abrochando una Liga de Naciones y una Eurocopa. Si bien, cabe recordar que perdieron la última final de la Liga de Naciones 2025 frente a Portugal .

Lo cierto es que el combinado español reúne una nómina fantástica de jugadores, liderados por estrellas como Lamine Yamal y Pedri, pero con la incógnita también de cómo van a llegar puntales que han tenido problemas físicos como Nico Williams.

La sorpresa inglesa

Resulta bastante sorpresivo que Inglaterra ocupe el segundo lugar en las apuestas, con cuotas de entre 7 y 8, al menos en lo que a palmarés reciente se refiere, pues los ingleses solo pueden esgrimir el subcampeonato en la Eurocopa de 2025, cuya final perdieron precisamente contra España.

No cabe duda de que alista un magnífico plantel, donde destacan Palmer, Bellingham o Saka, así como que el gran nivel de la Premier añade un plus de perspectivas competitivas a los jugadores ingleses, que mayoritariamente juegan en las islas, con excepciones como el referido Bellingham o Kane,

Un grupo de selecciones igualadas en los pronósticos

Después de Inglaterra y España vendría una grupeta de equipos que compartirían pronósticos parecidos, con una banda de flotación entre 8 y 9,50. En la parte de este intervalo de las cuotas más bajas estaría Francia, en las intermedias Argentina y en las altas Brasil.

Sorprende que a la actual campeona no se les den más chances, primándose a otros aspirantes como favoritos a hacerse con el nuevo cetro del fútbol mundial, que recientemente llegó a nuestro país siguiendo una gira que lo lleva por diferentes rincones del mundo.

Aunque en realidad si esa 'desconsideración' sirve para quitar presión y motivar bienvenida sea, máxime cuando hablamos de un grupo de futbolistas que con Messi a la cabeza ya demostró todo lo que tenía que demostrar, y que pase lo que pase habrá hecho historia, aunque ojalá puedan hacerla por segunda vez consecutiva, emulando en su 'last dance' una gesta que no consigue nadie desde la década de los 60 del siglo XX, cuando los brasileros lograron repetir campeonato en 1962.