La Copa del Mundo ya está en Argentina y despierta emoción en su tour mundial

El trofeo de la Copa del Mundo volvió al país campeón y puede verse en una experiencia inmersiva única.

El trofeo original de la Copa del Mundo llegó a la Argentina como parte del FIFA World Cup Trophy Tour , en una visita cargada de emoción y simbolismo. Campeones del mundo, leyendas históricas y miles de fanáticos participaron de la presentación oficial de una experiencia que celebra la gloria eterna del fútbol argentino.

La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al evento y recorrió la muestra inmersiva, que incluye un espacio dedicado a las pelotas oficiales desde México 1970 , una sala interactiva sobre los jugadores que vistieron la camiseta argentina en Qatar 2022 y un sector ambientado en los inolvidables festejos del 18 de diciembre en el Obelisco , cuando la Selección conquistó su tercera estrella.

Al finalizar el recorrido, los visitantes pueden sacarse una foto con el trofeo original , aunque respetando una regla fundamental: solo pueden tocar la Copa los campeones del mundo y jefes de Estado.

El acto fue conducido por Sergio Goycochea , arquero de la Selección en Italia 1990. “En esta edición somos los campeones del mundo, entonces también tiene un aditivo muy especial”, expresó el ex guardameta. Y agregó: “Después de la obtención de Qatar, donde casi todos nos morimos del corazón, es la primera vez que la copa oficial visita nuestro país”.

Entre los presentes estuvieron figuras emblemáticas como Oscar Ruggeri, quien recordó con emoción a Diego Armando Maradona: “Me duele en el alma, porque en este lugar tendría que estar mi capitán”.

También habló Jorge Burruchaga, autor del gol en la final de México 1986 ante Alemania: “Nos dimimos cuenta que podíamos ganar el Mundial en el partido de octavos contra Uruguay. Fue el puntapié inicial del éxito”.

Por su parte, Ubaldo Matildo Fillol, campeón en 1978, aseguró sentir “la presencia de todos mis compañeros del ’78 y del ‘Flaco’ Menotti”. También participaron Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique y Sergio Batista, todos campeones del mundo en 1986.

PICADO MUNDIAL | LA COPA DEL MUNDO ESTÁ EN ARGENTINA



A meses que arranque el Mundial 2026, el trofeo más importante de selecciones está en nuestro país. Por eso, Fillol, Ruggeri, Burruchaga, Tapia, Enrique, Batista y Giusti tuvieron el honor de reencontrarse con la… pic.twitter.com/qqude68ZpW — Picado TV (@picadotv_) February 19, 2026

Datos y curiosidades del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo

Este es el sexto Tour del Trofeo de la FIFA a nivel global, y en todas sus ediciones pasó por la Argentina. El trofeo original solo abandona el Museo de la FIFA en dos ocasiones: para el Tour oficial y para la Copa del Mundo.

En esta gira, el trofeo visitará 30 asociaciones miembro de la FIFA, con 75 paradas en más de 150 días.

El trofeo original está hecho de oro macizo de 18 quilates, pesa 6,175 kilos y fue diseñado en 1974 como una composición de dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo. Antes de ese diseño se entregaba la histórica Copa Jules Rimet.

El equipo campeón recibe primero el trofeo original durante la ceremonia oficial, pero luego conserva el Trofeo del Ganador de la Copa del Mundo, bañado en oro y grabado con el año, el país anfitrión y el nombre del campeón.