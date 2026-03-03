3 de marzo de 2026
Mendoza y boxeo: Facundo Corro viaja a Europa para consolidar su carrera profesional

El boxeo de la Provincia de Mendoza tendrá un exponente en tierras europeas. Mirá lo que se viene para el "Itakita" Corro.

El boxeo mendocino tiene a un gran representante.

 Por Martín Sebastián Colucci

El boxeo mendocino vuelve a mirar al viejo continente. Facundo “Itaka” Corro viajará en los próximos días a Europa con el objetivo de instalarse y consolidar su carrera en el campo rentado, dando un paso clave en su crecimiento profesional.

La apuesta no es improvisada. Corro pertenece a una de las familias más emblemáticas del boxeo argentino: es nieto de Hugo Pastor Corro, campeón mundial unificado de los medianos en 1978, quien conquistó Europa y defendió su corona en escenarios históricos como el Luna Park. Hoy, casi cinco décadas después, la historia parece abrir un nuevo capítulo.

De la Provincia de Mendoza al circuito europeo de boxeo: una decisión estratégica

El propio púgil lo tiene claro: “La idea es instalarme allá y agarrar experiencia para cuando llegue una pelea importante estar más que listo”. Europa representa hoy un mercado competitivo, con mayor frecuencia de combates, diversidad de estilos y exposición internacional.

Corro sabe que el crecimiento en el profesionalismo no depende solo del talento, sino también del roce. Sumar rounds, medirse con rivales exigentes y fortalecer su experiencia internacional son los pilares de esta nueva etapa.

Una dinastía del boxeo mendocino

El apellido Corro pesa en el ambiente. Hugo Pastor Corro fue uno de los campeones mundiales más importantes de la historia del boxeo argentino, y su legado marcó a toda una generación en Mendoza.

Facundo, conocido como “Itakita”, construyó su camino desde el amateurismo, donde se consagró en torneos tradicionales como Guantes de Oro y Vendimia, forjando una base sólida antes de dar el salto al profesionalismo.

Pero su historia también tiene otro costado: durante años combinó entrenamientos con responsabilidades laborales, demostrando que el sueño se sostiene con sacrificio. En ese proceso fue clave el acompañamiento recibido en Mendoza.

El respaldo que lo empuja a ir por más

Antes de emprender viaje, el boxeador expresó su agradecimiento a Federico López, propietario de la Clínica de Cuyo, por el respaldo constante en su desarrollo personal y deportivo.

El apoyo institucional fue determinante para que Corro pudiera sostener su preparación y proyectarse internacionalmente.

“El sueño es grande y empieza ahora”

Facundo Corro no viaja solo. Lleva detrás una tradición, una provincia que respira boxeo y un apellido que supo conquistar el mundo.

El desafío europeo no es solo deportivo: es simbólico. Volver a poner el apellido Corro en los grandes escenarios internacionales es parte de la motivación. Ahora comienza el verdadero examen.

¿Por qué Facundo “Itaka” Corro viaja a Europa y cuál es su objetivo en el boxeo profesional?

Facundo Corro viajará a Europa para instalarse y competir en el circuito profesional del boxeo. Su objetivo es sumar experiencia internacional, enfrentar rivales de mayor nivel y prepararse para peleas importantes. El púgil mendocino es nieto del ex campeón mundial Hugo Pastor Corro y busca consolidar su carrera en el campo rentado europeo.

