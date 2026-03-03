Ángel Di María habló sobre su posible vuelta a la Selección argentina para el Mundial 2026

El futuro de Ángel Di María en la Selección de fútbol de Argentina volvió a instalarse en el debate público a menos de 100 días del inicio del Mundial 2026 . El campeón del mundo habló con claridad sobre su postura y dejó una frase que, sin cerrar la puerta, mantiene la expectativa abierta.

“ Soy contundente, sigo igual. Estoy tranquilo ”, afirmó el rosarino, que se retiró de la Albiceleste tras ganar la Copa América 2024 . Sin embargo, agregó una línea que reavivó el tema: “ Volver se puede volver siempre ”.

En diálogo con Urbana Play, el actual jugador de Rosario Central explicó que su decisión no estuvo ligada exclusivamente a los títulos conseguidos.

“ No me fui porque salí campeón. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo ”, aseguró. Y profundizó: “En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”.

Para el Fideo, el recambio generacional es clave: “Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/2028463685379731877&partner=&hide_thread=false Ángel Di María desde diciembre de 2022:



Gol en la final del Mundial

MVP de la final del Mundial

Campeón de la Copa del Mundo

Campeón de la Supercopa de Portugal

Campeón de la Copa América

Ovacionado por la hinchada de Newell's en la despedida de Maxi Rodríguez… pic.twitter.com/8EzdCR4QQW — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 2, 2026

¿Puerta cerrada para el Mundial 2026?

Aunque Di María fue claro en sostener su decisión, no utilizó un tono definitivo. La frase “volver se puede volver siempre” dejó margen interpretativo en un contexto donde la experiencia puede ser un valor en una Copa del Mundo.

Con 38 años proyectados para el Mundial 2026, el rosarino prioriza hoy su presente y la consolidación de los más jóvenes en el plantel de Lionel Scaloni. Pero el cariño de sus compañeros y el respaldo popular mantienen viva la ilusión.

Por ahora, el mensaje es coherente: convicción personal antes que presión externa.

¿Ángel Di María vuelve a la Selección argentina para jugar el Mundial 2026?

Ángel Di María afirmó que mantiene su decisión de haberse retirado de la Selección argentina tras la Copa América 2024. Sin embargo, reconoció que “volver se puede volver siempre”. Por el momento no confirmó un regreso para el Mundial 2026, ya que considera que cumplió un ciclo y prioriza el recambio generacional.