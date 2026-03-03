3 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
expectativa

Ángel Di María habló sobre su posible vuelta a la Selección argentina para el Mundial 2026

El rosarino Ángel Di María se refirió a su posible regreso a la selección argentina a 100 días del esperado Mundial 2026. Mirá lo que dijo.

Ángel Di María volvió a referirse a su futuro en la Selección argentina.

Ángel Di María volvió a referirse a su futuro en la Selección argentina.

Por Sitio Andino Deportes

El futuro de Ángel Di María en la Selección de fútbol de Argentina volvió a instalarse en el debate público a menos de 100 días del inicio del Mundial 2026. El campeón del mundo habló con claridad sobre su postura y dejó una frase que, sin cerrar la puerta, mantiene la expectativa abierta.

Soy contundente, sigo igual. Estoy tranquilo”, afirmó el rosarino, que se retiró de la Albiceleste tras ganar la Copa América 2024. Sin embargo, agregó una línea que reavivó el tema: “Volver se puede volver siempre”.

Lee además
rosario central vencio 2-0 a newells en el clasico: angel di maria fue la gran figura en el coloso
triunfo canalla

Rosario Central venció 2-0 a Newell's en el clásico: Ángel Di María fue la gran figura en el Coloso
El boxeo mendocino tiene a un gran representante.
polideportivo

Mendoza y boxeo: Facundo Corro viaja a Europa para consolidar su carrera profesional

Qué dijo Di María sobre su regreso a la Selección argentina

En diálogo con Urbana Play, el actual jugador de Rosario Central explicó que su decisión no estuvo ligada exclusivamente a los títulos conseguidos.

No me fui porque salí campeón. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo”, aseguró. Y profundizó: “En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”.

Para el Fideo, el recambio generacional es clave: “Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/2028463685379731877&partner=&hide_thread=false

¿Puerta cerrada para el Mundial 2026?

Aunque Di María fue claro en sostener su decisión, no utilizó un tono definitivo. La frase “volver se puede volver siempre” dejó margen interpretativo en un contexto donde la experiencia puede ser un valor en una Copa del Mundo.

Con 38 años proyectados para el Mundial 2026, el rosarino prioriza hoy su presente y la consolidación de los más jóvenes en el plantel de Lionel Scaloni. Pero el cariño de sus compañeros y el respaldo popular mantienen viva la ilusión.

Por ahora, el mensaje es coherente: convicción personal antes que presión externa.

¿Ángel Di María vuelve a la Selección argentina para jugar el Mundial 2026?

Ángel Di María afirmó que mantiene su decisión de haberse retirado de la Selección argentina tras la Copa América 2024. Sin embargo, reconoció que “volver se puede volver siempre”. Por el momento no confirmó un regreso para el Mundial 2026, ya que considera que cumplió un ciclo y prioriza el recambio generacional.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza y boxeo: Facundo Corro viaja a Europa para consolidar su carrera profesional

En la cuenta atrás para el Mundial de fútbol ya hay unas claras favoritas en las apuestas

La AFA define si levanta el paro y el fútbol argentino espera ¿Se juega la Fecha 9 del Apertura 2026?

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita tras los bombardeos iraníes y crece la tensión en Medio Oriente

Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de su vuelta a Boca tras el empate de la Lepra con River

Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

El video de Messi siguiendo a Leones FC que volvió a explotar en redes y reavivó el fenómeno

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra de Berti y el Lobo de Broggi consiguieron un punto.
con metas distintas

Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

Las Más Leídas

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató.
tras un robo en su casa

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Dura demanda a la Municipalidad de Godoy Cruz por un accidente en bicicleta. 
sentencia civil

Sufrió un accidente en Godoy Cruz, demandó al Estado y cobrará una fortuna

El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.
juicio abreviado

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

Dos renuncias en la cartera que comanda Natalio Mema.
Cambios

Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio