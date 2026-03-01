1 de marzo de 2026
{}
triunfo canalla

Rosario Central venció 2-0 a Newell's en el clásico: Ángel Di María fue la gran figura en el Coloso

El Club Atlético Rosario Central se quedó con el derby ante la Lepra en una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Repasá todo lo sucedido.

Rosario Central
El Club Atlético Rosario Central derrotó 2-0 a Newell's Old Boys en el Coloso del Parque por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Jorge Almirón construyó la victoria en el segundo tiempo con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.

El primer tiempo fue friccionado y trabado en la mitad de la cancha, con pocas situaciones claras. La más peligrosa fue para la Lepra, cuando Walter Núñez estrelló un remate en el poste. Central manejó la pelota, pero no logró romper el bloque defensivo del equipo de Frank Darío Kudelka.

El gol de Ángel Di María cambió el partido

A los 5 minutos del segundo tiempo, apareció la jerarquía. Di María capturó un rebote dentro del área y definió de primera para el 1-0. El tanto golpeó anímicamente a Newell’s, que nunca logró reaccionar.

A los 35 minutos, tras un tiro de esquina, Copetti ganó de arriba y marcó el 2-0 definitivo. Desde allí, Central controló el juego y administró la ventaja con autoridad hasta el pitazo final.

Central vs Newell´s

Racha histórica y presente complicado de Newell’s

Con este triunfo, Rosario Central sostiene una estadística contundente: la última derrota del Canalla en la cancha de Newell’s fue en 2008. Una racha que reafirma su dominio reciente en el clásico rosarino.

Para la Lepra, en cambio, el panorama es preocupante: sigue en el último puesto de la tabla anual y no logra escapar de una crisis futbolística que se profundiza fecha tras fecha en el Apertura 2026.

¿Quién ganó el clásico rosarino por el Torneo Apertura 2026?

Rosario Central venció 2-0 a Newell’s como visitante, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Marcelo Bielsa.

Los goles de la victoria de Rosario Central

La síntesis

Los resultados

Las posiciones

