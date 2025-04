Hugo Corro, el recuerdo de un campeón en silencio en el boxeo local

En una era en la que los nombres de Carlos Monzón , Pascual Pérez y Nicolino Locche brillaban en lo alto del firmamento boxístico, Corro se sumó a la constelación con perfil bajo y puños certeros . No necesitó de un personaje rimbombante ni de golpes espectaculares para consagrarse. Lo suyo era otra cosa: precisión quirúrgica , inteligencia táctica y una frialdad de campeón .

Ese día, Mendoza sumó a su tercer campeón mundial, y aunque su nombre no siempre resuena como otros, Corro fue, es y será uno de los más grandes boxeadores de nuestra tierra. No solo por el título, sino por la forma en que lo consiguió: con cabeza, corazón y el estilo de los que no necesitan gritar para hacerse escuchar.