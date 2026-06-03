Mundial 2026: qué crack recibió un llamado de la Selección por una casi confirmada lesión

Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de uno de los futbolistas de la Selección Argentina mientras define la lista definitiva para el Mundial 2026.

La Selección Argentina continúa trabajando en Kansas City con la mirada puesta en el debut del Mundial 2026 , pero una situación física mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni . A pocos días del inicio de la competencia, uno de los futbolistas convocados todavía no logró entrenarse con normalidad y su evolución es seguida minuto a minuto.

La evolución física de Nico Paz genera atención dentro de la Selección Argentina y podría obligar a tomar decisiones importantes. Mientras la mayoría de los integrantes de la Scaloneta avanza con normalidad en la preparación para el Mundial 2026 , el caso de Nicolás Paz sigue siendo una de las principales preocupaciones dentro de la concentración argentina.

El joven mediocampista del Como de Italia arrastra una molestia producto de una pequeña lesión ósea en su rodilla izquierda y todavía no pudo completar entrenamientos en plenitud física junto al resto del grupo. La situación es monitoreada permanentemente por el cuerpo médico de la Selección Argentina , que trabaja para determinar si el futbolista podrá soportar sin inconvenientes las exigencias de una competencia tan intensa como una Copa del Mundo .

Por el momento, Lionel Scaloni mantiene la calma y espera la evolución de uno de los jugadores con mayor proyección dentro del plantel argentino. Sin embargo, el cuerpo técnico también comenzó a analizar distintos escenarios ante la posibilidad de que la recuperación no avance de la manera esperada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2062165627360493804&partner=&hide_thread=false El cuerpo técnico de la Selección Argentina le está prestando una ATENCIÓN DETENIDA a la situación física de NICOLÁS PAZ.



El golpe que sufrió ante Hellas Verona le generó una fisura, una lesión ósea.



Sigue en constante evaluación.



: @gastonedul en @TyCSports. pic.twitter.com/3hDy3Tbrzo — dataref (@dataref_ar) June 3, 2026

Quién podría reemplazar a Nico Paz en la Selección Argentina

Emiliano Buendía aparece como la principal alternativa en caso de que exista una modificación en la lista. Ante la incertidumbre que rodea a Nico Paz, el cuerpo técnico de la Selección Argentina tomó una decisión preventiva y activó contactos con uno de los futbolistas que integró la prelista mundialista. Se trata de Emiliano Buendía, volante del Aston Villa, quien recibió un llamado desde el entorno de la Albiceleste para mantenerse preparado y continuar entrenándose pese a no haber quedado inicialmente entre los 26 convocados.

El futbolista de 29 años aparece como la principal opción de recambio si finalmente surge la necesidad de realizar una modificación en la nómina definitiva. La posibilidad no es casual. Buendía viene de completar una gran temporada en el fútbol europeo, donde disputó 54 partidos, marcó 11 goles y aportó 9 asistencias, además de coronarse campeón de la Europa League.

Inicialmente, Lionel Scaloni se había inclinado por Giovani Lo Celso dentro de las alternativas ofensivas y creativas del mediocampo. Sin embargo, el escenario actual obligó al cuerpo técnico a mantener abierta una ventana de reemplazo. Por ahora no existe ninguna decisión tomada, aunque el nombre de Emiliano Buendía es el que aparece primero en la lista de posibilidades.

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Cuánto tiempo tiene Scaloni para definir la situación de Nico Paz

El entrenador aprovechará los próximos entrenamientos para evaluar físicamente a todos los futbolistas que llegan con molestias. La planificación de la Selección Argentina contempla una serie de evaluaciones físicas intensivas durante los días previos al inicio del torneo.

La idea de Lionel Scaloni y de su cuerpo técnico es exigir progresivamente a los jugadores que arrastran distintas molestias para comprobar si están en condiciones de afrontar el desgaste de una competición de máximo nivel. Dentro de ese grupo aparecen nombres importantes como Nico Paz, Dibu Martínez, Lionel Messi, Cristian Romero y Julián Álvarez, futbolistas que atravesaron distintos problemas físicos durante las últimas semanas.

En el caso puntual del mediocampista del Como, las próximas jornadas serán determinantes para conocer cómo responde su rodilla ante las mayores cargas de trabajo. Si los informes médicos indican que no podrá competir en plenitud física, la reglamentación permite realizar modificaciones en la lista antes del inicio de la competencia.

Por ese motivo, en la concentración argentina siguen cada detalle relacionado con la evolución de Nico Paz, uno de los nombres que más expectativa genera dentro del futuro de la Selección Argentina.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: